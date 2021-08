Die fabrikneuen S-Bahnzüge haben ihre Reifeprüfung auf der Linie S47 bestanden und sind bereit für den Regelbetrieb. Das hat die Berliner S-Bahn GmbH am Mittwoch mitgeteilt. Seit dem 1. Januar fuhren demnach zehn Vorserienzüge der Baureihe 483/484 die Strecke Spindlersfeld - Hermannstraße im sogenannten Fahrgastprobebetrieb. Dieser sei nun erfolgreich beendet und die Vorserienzüge würden nun schon jetzt im Regelbetrieb eingesetzt, so die S-Bahn. Die Fahrzeuge hätten ihre Zuverlässigkeit mit einer Verfügbarkeit von mehr als 99 Prozent unter Beweis gestellt und sich im Alltag bewährt, heißt es in der Mitteilung.

"Die neuen Züge haben sich sowohl im Februar bei Flugschnee als auch an den ersten heißen Tagen im Sommer als zuverlässig erwiesen", so S-Bahn-Chef Peter Buchner. Sie kämen außerdem sowohl bei den Fahrgästen als auch beim Personal "sehr gut an", so Buchner weiter.



So richtig losgehen wird es für die neuen S-Bahnzüge ab dem 1. Juli 2022. Bis dahin sollen die bestellten Serienfahrzeuge fertig und dann auf der Linie 46 zwischen Königs Wusterhausen und Westend unterwegs sein. Die ersten Serienfahrzeuge sollen schon in diesem Herbst ausgeliefert werden, so die S-Bahn.



Die neue Baureihe 483/484 des Herstellerkonsortiums Siemens und Stadler hat neben technischen Neuerungen wie einer Klimaanlage eine rundum barrierefreie Zugänglichkeit. Größere Mehrzweckabteile sollen für eine klare Zuordnung für Rollstuhlfahrende, Kinderwagen und Fahrräder sorgen, so die S-Bahn Berlin. Neu sind auch die Videoüberwachung im Zug sowie Monitore, die über Haltestellen und Umsteigemöglichkeiten informieren. Statt grün wie bei den bisherigen Zügen sind die Sitze blau wie in den Regionalzügen der Deutschen Bahn, zu der die S-Bahn Berlin gehört.