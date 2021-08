Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten sechs Monaten des Jahres von höheren Mieten profitiert. Die Vertragsmieten legten im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 0,9 Prozent auf 425,8 Millionen Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Die Vertragsmiete im Gesamtportfolio stieg um 3,2 Prozent auf durchschnittlich 7,15 Euro pro Quadratmeter.

Angebotsmieten steigen in Berlin bundesweit am stärksten

In Berlin können die Wahlberechtigten am 26. September – parallel zur Bundestags- und zur Abgeordnetenhauswahl – über den Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" abstimmen. Die Initiative will die mehr als 240.000 Wohnungen der großen Immobilienkonzerne in Berlin in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführen.

Für den Erfolg des Volksentscheids genügt eine Mehrheit an "Ja"-Stimmen, wenn gleichzeitig mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten zugestimmt haben. Der Senat ist allerdings auch nach einem erfolgreichen Volksentscheid nicht verpflichtet, tatsächlich ein Gesetz zur Enteignung auszuarbeiten.

Die Initiative hat in der vergangenen Woche ihren Wahlkampf für den Volksentscheid gestartet. Am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg stellten die Organisatoren am Samstag ihre Kampagne mit 10.000 Plakaten vor.

