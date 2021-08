Einschränkungen dennoch möglich - GDL-Streik beendet - Zugverkehr läuft laut Bahn "weitgehend normal"

Bild: imago images/Stefan Zeitz

13.08.21 | 07:23 Uhr

Zwei Tage lang standen die meisten Fernzüge still, auch viele S-Bahnen und Regionalzüge blieben in den Depots. Jetzt ist der Streik der Lokomotivführer beendet. Trotzdem kann es im morgendlichen Berufsverkehr noch zu Verzögerungen kommen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat am frühen Freitagmorgen ihren mehrtägigen Bahn-Streik beendet. Seit 2 Uhr kehren die Beschäftigten zu ihren Arbeitsstellen zurück.



Nach dem Ende des Streiks ist der Bahnverkehr am Freitagmorgen nach Unternehmensangaben "weitgehend normal" gestartet. "Ziel ist es, im Laufe des Freitags sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen wieder das komplette Fahrplanangebot zu fahren", teilte die Bahn mit. Es könne aber vereinzelt noch zu Einschränkungen kommen. Die Bahn rief die Fahrgäste auf, sich vor Fahrtantritt im Internet [bahn.de] oder per Hotline (08000 / 996633) über ihre Zugverbindungen zu informieren.

dpa/Arne Dedert Fragen und Antworten zum Bahnstreik - Geld, Macht, Rivalitäten: Was hinter dem Bahn-Konflikt mit der GDL steckt Seit Mittwoch ist der Zugverkehr auch in Berlin und Brandenburg stark eingeschränkt. Doch beim Streik der Gewerkschaft GDL geht es um mehr als um Löhne. Der Konflikt schwelt seit Jahren, nicht nur zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber.

Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr

"Die Fahrgäste in Berlin und Brandenburg können aufatmen, der Bahnverkehr läuft heute wieder weitestgehend normal", sagte Bahn-Sprecher Matthias Waha am Freitagmorgen dem rbb. "Einzene Einschränkungen gibt es derzeit noch auf den S-Bahnlinien S5 und S7, grundsätzlich fahren die Linien aber stabil", so Waha im Inforadio. Einzelne Verspätungen seien am Freitagmorgen auch auf manchen RE-Linien in Brandenburg möglich. "Am Vormittag sind wir aber wieder im Normalbetrieb", sagte Waha.



Der Berliner Hauptbahnhof füllte sich schon am frühen Morgen mit vielen Reisenden, die ICEs oder andere Fernzüge bestiegen. Den großen Knotenpunkt fuhren im morgendlichen Berufsverkehr auch zahlreiche Fernzüge wieder an.

Folgende Linien sind in Berlin und Brandenburg noch von Ausfällen und Verspätungen betroffen:



RE1 Magdeburg/Brandenburg - Potsdam - Berlin - Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Cottbus



RE3 - Stralsund/Schwedt (Oder) - Pasewalk - Angermünde - Berlin - Lutherst. Wittenberg/Falkenberg (Elster)



RE5 - Rostock/Stralsund - Neustrelitz - Berlin - Wünsdorf-Waldstadt/Elsterwerda



RE7 - Dessau/Bad Belzig - Michendorf - Berlin - Berlin-Schönefeld Flughafen - Wünsdorf-Waldstadt



RB21 - Wustermark - Golm - Potsdam RB66 - Szczecin - Angermünde

Ringbahn fuhr nicht

Der Streik der Lokführer hatte auch am Donnerstag zu zahlreichen Zugausfällen auf Deutschlands Schienen geführt. Nach Angaben der Bahn fuhren nur rund 25 Prozent der Züge auf Fernstrecken. Im Regionalverkehr sollten zwar mehr Verbindungen bedient werden, jedoch mit starken regionalen Unterschieden. Vom Streik der Lokführer war auch die Berliner S-Bahn betroffen. Die Ringbahn verkehrte auch am Donnerstag nicht, es gab keine Züge von und nach Spandau. Potsdam blieb über die verlängerte S1 angebunden.



imago images/Kantaruk Agnieszka Arbeitsniederlegung bei der Bahn - GDL-Streik trifft auch Reisende in Polen Der Streik der Lokführer macht sich auch im Ausland bemerkbar. Fast alle ICE-Züge aus verschiedensten Städten Polens sind betroffen. Die Passagiere mussten sich auf den Ersatzverkehr verlassen, der mal besser mal schlechter funktionierte.

GDL will nächste Woche über neue Streiks entscheiden

Viele Fahrgäste in Berlin wichen offenbar auf die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aus, die nicht vom Streik betroffen waren. Laut BVG waren am Mittwoch und Donnerstag Busse, U-Bahnen und Trams besonders im Berufsverkehr voller als üblich. Die Platzkapazitäten seien aber größtenteils ausreichend gewesen. Der BVG zufolge kam es allerdings bei Bussen und Straßenbahnen zu Verspätungen, weil es auf den Straßen voller war als sonst. Die Streiks hatten am Mittwochmorgen um 2 Uhr im Personenverkehr begonnen; sie endeten am Freitagmorgen um 2 Uhr. Der Güterverkehr wurde bereits seit Dienstagabend bestreikt. Die GDL will durch den Streik ein neues Angebot des Konzerns im Tarifstreit erzwingen. Das zuletzt von der Bahn vorgelegte Angebot bezeichnete sie als "nicht verhandelbar". So fordert die Gewerkschaft etwa eine Corona-Prämie und eine Lohnerhöhung in diesem Jahr. Die Bahn will bislang erst 2022 mehr zahlen. In der kommenden Woche will die GDL über das weitere Vorgehen entscheiden, neue Streiks werden dabei nicht ausgeschlossen. Bahn-Sprecher Waha forderte die Gewerkschaft im Inforadio dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Ergebnisse wird es nur dort geben", betonte er.



Sendung: Inforadio, 13. August 2021, 7:05 Uhr