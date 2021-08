Nun ist sie auch vertraglich fest vereinbart, die Siemensstadt²: Fast 3.000 Wohnungen, tausende Quadratmeter Fläche für Gewerbe und Produktion, Kitas, eine Schule. Zudem wird bereits an der Verbindung zur neuen Urban Tech Republic in Tegel gearbeitet.

Für den Bau des neuen Siemensstadt-Quartiers haben der Berliner Senat und der Siemenskonzern am Donnerstag einen städtebaulichen Rahmenvertrag unterzeichnet. Darin wird vor allem vertraglich festgelegt, was auf dem 76 Hektar großen Industrieareal im Berliner Nordwesten entstehen soll.

Geplant sind demnach rund 2.700 Wohnungen, von denen rund ein Drittel mietpreisgebunden sein sollen. Dazu kommen 150.000 Quadratmeter Fläche für Industrieproduktion und über 400.000 Quadratmeter für Gewerbe. Siemens sichert außerdem zu, zwei Kitas, eine 4-zügige Europa-Grundschule und weitere soziale Infrastruktur zu bauen. Rund 8.000 Menschen sollen einmal auf dem Siemenscampus leben, 20.000 weitere Jobs sollen entstehen, so der Konzern.

"Vor allem als Berliner freue ich mich sehr, dass dieses Projekt so schnell funktioniert hat", sagte Cedrik Neike, Vorstandsmitglied der Siemens AG. Gemeinsam werde man "eine Million Quadratmeter mehr Berlin schaffen", so Neike, " das ist dreizehn mal der Alexanderplatz". Die ersten Gebäude sind bereits in Planung, der Baustart wird für 2023 anvisiert. Parallel dazu will die S-Bahn die sogenannte "Siemensbahn" zwischen der Insel Gartenfeld und Jungfernheide bis 2029 wieder in Betrieb nehmen.



Der Konzern verspricht, das Areal nachhaltig und CO2-neutral zu entwickeln. Zudem soll der Campus für die Öffentlichkeit zugänglich und mit innovativen Mobilitätskonzepten erschlossen werden. Das Land Berlin sagt seinerseits vertraglich zu, das Gelände an schnelles Internet anzuschließen. Dabei soll auch der neue 5G-Mobilfunkstandard zum Einsatz kommen. Der Konzern, der einst in Berlin gegründet wurde, will insgesamt rund 600 Millionen Euro in das Projekt mit dem offiziellen Namen "Siemensstadt²" investieren.