Einstweilige Verfügung aufgehoben - Warnstreiks bei Vivantes und Charité laufen weiter

25.08.2021

25.08.21 | 09:05 Uhr

Das Berliner Arbeitsgericht hat am Dienstag grünes Licht für die Warnstreiks in den Vivantes-Kliniken gegeben - seit der Nacht auf Mittwoch geht damit der Arbeitskampf weiter, in den Charité-Häusern sowieso. Ein Ende des Tarifkonflikts ist nicht in Sicht.



Die Gewerkschaft Verdi und Beschäftigte der Krankenhäuser Vivantes und Charité haben am frühen Mittwochmorgen ihren Warnstreik fortgesetzt. Nach rbb-Informationen sind schon zur Nachtschicht erste Beschäftigte nicht angetreten. Betroffen von den Warnstreiks dürften alle Standorte sein, Notfälle werden aber versorgt.



Vorausgegangen waren auch gerichtliche Auseinandersetzungen. Unter anderem ging es um Notdienstregelungen. Vivantes versuchte, den befristeten Ausstand zu stoppen, das Arbeitsgericht wies den Antrag auf eine Einstweilige Verfügung am Dienstag letztlich ab, nachdem der Streik am Montag zwischenzeitlich untersagt wurde.



dpa/Jörg Carstensen 1 min Entscheidung des Arbeitsgerichts - Vivantes-Mitarbeiter dürfen Streik fortsetzen Die Beschäftigten von Vivantes dürfen ihren zeitweise ausgesetzten Streik gegen ihren Arbeitgeber wieder aufnehmen. Laut Verdi entschied das Berliner Arbeitsgericht am Dienstag zugunsten der Klinikmitarbeiter.



Vivantes will Verhandlungen am Runden Tisch

Die Gewerkschaft Verdi begrüßte den Beschluss des Berliner Arbeitsgerichts: "Die Entscheidung ist eine wichtige Bestätigung der Beschäftigten, dass ihnen das Streikrecht nicht so einfach durch eine Einstweilige Verfügung genommen werden kann. Für Vivantes ist es ein Schuss ins Kontor - wir erwarten, dass die Geschäftsführung ihre Strategie der Eskalation beendet“, erklärt Meike Jäger, bei Verdi Berlin und Brandenburg zuständig für das Gesundheitswesen, am Mittwoch.



Der Gewerkschaft geht es bei dem Arbeitskampf um einen Tarifvertrag, der etwa eine Mindestpersonalausstattung für Stationen in den Kliniken festlegt. Zudem wollen Angestellte von Vivantes-Tochterfirmen den vollen Tariflohn des öffentlichen Dienstes. Der landeseigene Krankenhausbetreiber Vivantes will an einem Runden Tisch nach Lösungen in dem Tarifkonflikt suchen. Ein Sprecher von Verdi sagte, er hoffe auch, dass es konstruktive Verhandlungen über eine Entlastung an den Krankenhäusern gebe.



DPA/Kay Nietfeld Die Politik und der Krankenhaus-Streik - Unheimlich einig Der Frust bei Pflegekräften und Service-Mitarbeitern an den Berliner Kliniken ist hoch. Verblüffend einig sind sich die Parteien darin, dass der Status quo nicht länger tragbar ist. Ein Weg aus der Krise ist trotzdem nicht zu erkennen. Von Christoph Reinhardt

"Haben den Streik geordnet wieder hochgefahren"

Am Montag hatte die Vivantes-Geschäftsführung beim Berliner Arbeitsgericht eine Einstweilige Verfügung gegen den Warnstreik erwirkt, darauf musste in den Vivantes-Kliniken der Warnstreik pausieren. Am Uniklinikum Charité wurde derweil auch am Dienstag weiter gestreikt.



Bei der mündlichen Verhandlung am Dienstagmittag nahm das Gericht die Einstweilige Verfügung wieder zurück. "Am Dienstagabend haben wir den Streik geordnet und verantwortungsvoll wieder hochgefahren", hieß es von Verdi. Auch in den Vivantes-Tochtergesellschaften rief Verdi am Mittwochmorgen alle Bereiche zum Warnstreik auf. Man habe sich auf "eine für beide Seiten akzeptable Notdienstvereinbarung" geeinigt, um einen "geordneten Warnstreik" durchführen zu können.



Am Montag war der Warnstreik bei Charité und Vivantes laut Verdi mit großer Beteiligung angelaufen, mehr als 700 Beschäftigte hatten sich demnach beteiligt. Den Angaben zufolge wurden über zehn Stationen komplett bestreikt, "etliche weitere Betten können für aufschiebbare Maßnahmen nicht belegt werden", heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi.



