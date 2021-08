Tourismus in Brandenburg

Die Corona-Pandemie hat der Tourismuswirtschaft in Brandenburg auch in diesem Jahr starke Einbußen beschert. Bis Ende Mai sei die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um eine knappe Million auf 1,5 Millionen gesunken, sagte der Marketingleiter der Tourismus Marketing Brandenburg, Mathias Knospe, am Mittwoch.

Im Jahr 2019 hatte es in diesem Zeitraum sogar noch gut 4,6 Millionen Übernachtungen in Brandenburg gegeben. Allerdings stieg die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in diesem Zeitraum von 2,6 Tagen im Jahr 2019 auf aktuell 4,4 Tage.

Den größten Einbruch bei den Übernachtungszahlen erlebte im vergangenen Jahr das Dahme Seenland mit einem Minus von 45,3 Prozent gegenüber 2019. Der Fläming, die Landeshauptstadt Potsdam und das Ruppiner Seenland verzeichneten ein Minus von etwa einem Drittel.