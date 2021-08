Streit um Fluglärm am BER

Drei Gemeinden in der Nähe des BER sind verstärkt von Fluglärm betroffen. Es gibt Zweifel, ob die Airline Easyjet tatsächlich aus technischen Gründen die Ausweichroute über Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen fliegen muss. Von Oliver Soos.

Denn den Anwohnern wurde versprochen, dass die Flugrouten hier nicht entlangführen. Nun passiert es aber doch jeden zweiten Monat, immer dann, wenn am BER die Südbahn benutzt wird und wenn die Flugzeuge Richtung Osten starten. Laut der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH gab es im August (bis zum 26. August) insgesamt 237 Abflüge über den drei Gemeinden.

In Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen (Landkreis Dahme-Spreewald) protestieren Bürgerinitiativen. Aus ihrer Sicht ist die Situation ziemlich perfide: Die ersten Wohnsiedlungen liegen nur etwa drei Kilometer südöstlich des Flughafens BER und dennoch gibt es hier keinen Schallschutz.

An diesem Donnerstag saßen die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden mit Flughafengeschäftsführer Michael Halberstadt in der Zeuthener Mehrzweckhalle zusammen, dabei wurden rund 500 Bürger per Livestream zugeschaltet. Easyjet-Deutschlandchef Stephan Erler und ein Experte der Flugsicherung wurden auch erwartet. Sie sollten mit technischen Details über das Easyjet-Abflugverhalten aufklären. Doch dazu kam es nicht, weil die Airline und die Flugsicherung kurzfristig abgesagt hatten.

Die Gemeindevertreter zeigten sich dementsprechend enttäuscht. "Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Wir werden versuchen, in dieser Woche oder Anfang nächster Woche, mit dem Deutschlandchef von Easyjet in Kontakt zu treten", sagte der Bürgermeister von Eichwalde, Jörg Jenoch. Der Bürgermeister von Schulzendorf, Markus Mücke, fügte hinzu: "Ich hätte Herrn Erler gerne gefragt, was andere Fluggesellschaften besser können als Easyjet, dass sie die 90 Grad-Kurve fliegen können."