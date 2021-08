Auch Berliner S-Bahn wird bestreikt - Lokführer-Streiks beginnen Dienstagabend - Personenverkehr ab Mittwoch betroffen

10.08.21 | 17:54 Uhr

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL mach Ernst: Noch am Dienstagabend beginnen bundesweite Streiks. Ab dem frühen Mittwochmorgen ist dann für 48 Stunden der Personenverkehr betroffen - auch die Berliner S-Bahn.



Bahn-Reisende in Deutschland müssen sich in den kommenden Tagen auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL werde am Dienstagabend mit dem Frachtverkehr bei der DB Cargo ihren Streik beginnen, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag. Es folge ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag, 2 Uhr.

S-Bahn will Angebot für Außenbezirke aufrecht erhalten

Vom angekündigten Streik der Lokführer wird auch die Berliner S-Bahn betroffen sein. Wie eine Bahnsprecherin am Dienstag dem rbb sagte, wird es ein eingeschränktes Angebot geben. Priorität habe die Anbindung der Außenbezirke. Wie die S-Bahn weiter mitteilte, werden einige Streckenabschnitte in Berlin, auf denen es mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ein Alternativangebot gibt, nicht bedient. Die Ringbahn fällt komplett aus. Potsdam bleibe über die verlängerte S1 angebunden. Nicht bedient werden sollen demnach folgende Streckenabschnitte: Schönhauser Allee - Westkreuz - Schöneberg (westlicher Ring)

Neuköln - Treptower Park (südöstlicher Ring)

Charlottenburg - Wannsee

Charlottenburg - Spandau

Springpfuhl - Wartenberg

Schöneweide - Spindlersfeld

Auf den übrigen Linien werde ein 20-Minuten-Takt angestrebt. Einzelheiten hat die S-Bahn auf ihrer Interneseite [sbahn.berlin] veröffentlicht.

Nur ein Viertel der Züge unterwegs

Als Reaktion auf die angekündigten Streiks hat die Bahn einen Ersatzfahrplan für den Nah- und Fernverkehr erstellt. Das bundesweite Angebot im Fernverkehr werde am Mittwoch und Donnerstag auf nur noch 25 Prozent reduziert, teilte die Bahn am Dienstag mit. Priorität hätten stark frequentierte Strecken sowie Anbindungen an wichtige Bahnhöfe und Flughäfen. Die Bahn appellierte an die Reisenden, für Mittwoch und Donnerstag geplante Fahrten wenn möglich zu verschieben. Das Verkehsunternehmen geht davon aus, dass es in den noch fahrenden Zügen sehr voll wird. Bereits gebuchte Fahrkarten könnten auch am Dienstag oder Freitag genutzt oder kostenfrei storniert werden. Die Bahn wies zudem darauf hin, dass auch internationale Fernzüge vom GDL-Streik betroffen sind und auf der gesamten Strecke oder im deutschen Abschnitt ausfallen können. So gibt es während des Streiks beispielsweise keinen gernzüberschreitenden Fernverkehr nach Polen.

BVG und Bahn-Konkurrenten nicht betroffen

Kommunale Verkehrsbetriebe sind nicht vom GDL-Streik betroffen, auch nicht die Berliner Verkehrsbetriebe. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in der Hauptstadt fahren also, dürften aber deutlich voller sein als üblich. Man fahre wegen der Corona-Pandemie schon mit vollem Einsatz, sagte Betriebschef Rolf Erfurt. "Eine zusätzliche Verstärkung einzelner Linien mit mehr Fahrzeugen ist - auch aufgrund der sehr kurzen Vorwarnzeit - nicht möglich." Nicht bestreikt werden auch Konkurrenten der Bahn wie der Fernzuganbieter Flixtrain und regionale Konkurrenten wie die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) und die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). "Beeinträchtigungen können jedoch nicht komplett ausgeschlossen werden, falls auch die Infrastruktur (Fahrdienstleiter) der DB bestreikt werden soll", teilte die NEB mit. Auch die Odeg hält Einschränkungen im Betriebsablauf sowie vollere Züge für möglich.



Infobox: Was Bahnreisende jetzt beachten müssen Wie organisiert die Bahn den Fernverkehr? Im Fernverkehr gilt ein Ersatzfahrplan , mit dem die Bahn rund ein Viertel der Verbindungen aufrechterhalten will. Trotzdem appelliert die Bahn an alle Passagiere: "Bitte verschieben Sie Ihre für den 11.08. und 12.08.2021 geplanten Fernverkehrsreisen, wenn Sie nicht zwingend fahren müssen. Die Ticket-Gültigkeit wird ausgeweitet."

Was passiert mit bereits gekauften Tickets? Die Bahn kündigt für die GDL-Streiktage besondere Kulanzregelungen im Bereich des Fernverkehrs an: Tickets für Reisen zwischen dem 11. August und 13. August können bereits am 10. August bis einschließlich 20. August flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden, so die Bahn auf ihrer Internetseite [bahn.de]. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden.



Zudem gelten die allgemeinen Fahrgastrechte bei Verspätung oder Zugausfall.



Auf der Internetseite der Bahn können Betroffene das Erstattungsformular [bahn.de] für online gebuchte Tickets ausfüllen.

Wo können sich Betroffene noch informieren? Die Bahn hat anlässlich des GDL-Streiks eine Telefon-Sonderhotline geschaltet. Ab Dienstag, 10. August um 15 Uhr steht sie kostenfrei bereit unter: 08000 996633. Informationen veröffentlicht die Bahn auch auf ihrer Internetseite unter bahn.de/aktuell .

Wie können Fahrgäste den Streik umfahren? In Berlin ist die BVG nicht vom Streik betroffen. Bus, U-Bahn und Tram fahren wie gewohnt. Allerdings kann es gerade im Berufsverkehr deutlich voller werden, da die BVG keine Kapazitäten hat, um ihr Angebot aufzustocken. In Brandenburg können Fahrgäste auf die Züge von Odeg und NEB ausweichen. Die beiden Bahn-Konkurrenten sind nicht vom Streik betroffen. Im Fernverkehr fahren die Züge von Flixtrain wie gewohnt.



Kritik von Bahn und Fahrgastverband

Der angekündigte Streik bei der Deutschen Bahn ist aus Sicht des Unternehmens eine Eskalation zur Unzeit. "Gerade jetzt, wenn die Menschen wieder mehr reisen und die Bahn nutzen, macht die GDL-Spitze den Aufschwung zunichte, den wir in Anbetracht der massiven Corona-Schäden dringend brauchen", teilte Personalchef Martin Seiler am Dienstag mit. Er sagte, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, bevor der Streik beginnt. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn hat den für die kommenden Tage angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn kritisiert. "Das ist deutlich zu kurzfristig", sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann. Die Kunden brauchten mehr Zeit, um ihre Reisen umzuplanen. "Ein Streik richtet sich bei der Bahn nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen weite Teile der Bevölkerung. Viele Fahrgäste können nicht ausweichen." Naumann appellierte an die Tarifpartner, weiter zu verhandeln.

Notwendige Zustimmung für Streik sogar übertroffen

Für den GDL-Streik hatten in einer Urabstimmung 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für votiert. Damit sei die notwendige Zustimmung von 75 Prozent weit übertroffen worden, erläuterte Weselsky . Nach seinen Angaben beteiligten sich 70 Prozent der Mitglieder bei der Deutschen Bahn an der Urabstimmung.



Vor der Verkündung des Ergebnisses einer Urabstimmung zu möglichen Streiks bei der Deutschen Bahn hatte Weselsky am Dienstagmorgen die Forderungen der Lokführergewerkschaft noch einmal bekräftigt. "Unsere Menschen haben durchgearbeitet, wie alle anderen", sagte er im Bayerischen Rundfunk. "Deshalb haben sie einen Anspruch auf eine adäquate Lohnerhöhung." "Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner unseres Landes haben die Nase gestrichen voll", sagte Weselsky weiter und forderte mit Blick auf die Belastungen während der Corona-Pandemie einen Tarifabschluss vergleichbar mit dem des öffentlichen Dienstes.



GDL verkündete bereits im Juni "Arbeitskampfmaßnahmen"

Die GDL will 1,4 Prozent Lohnerhöhung und eine Corona-Prämie von 600 Euro für das Jahr 2021 sowie eine Erhöhung um 1,8 Prozent für das Jahr 2022 erreichen. In dem Tarifkonflikt hatte die Bahn der Gewerkschaft zuletzt eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Schritten sowie weitere Leistungen etwa bei Altersvorsorge und einen Kündigungsschutz angeboten. Auseinander liegen die Tarifparteien allerdings bei der Laufzeit und beim Zeitpunkt, ab wann die Lohnerhöhungen gelten - die Bahn will 1,5 Prozent mehr ab Januar 2022 zahlen, weitere 1,7 Prozent mehr ab März 2023. Laufen soll dieser Tarifvertrag bis Ende Juni 2024.



Die GDL hatte im Juni die "Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen" verkündet. Einen Termin für einen Streik hatte sie nicht genannt. Zuvor war auch die vierte Verhandlungsrunde ohne greifbare Ergebnisse beendet worden. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Gewerkschaft. "Wir wollten verhandeln und eine Einigung erzielen, doch die DB hat sich erneut verweigert", erklärte Gewerkschaftschef Claus Weselsky damals. Er warf der Bahn vor, die Arbeitsbedingungen des Zugpersonals verschlechtern zu wollen.

GDL will bei Geld und Arbeitszeit mehr herausholen

Es ist der erste Warnstreik bei der Bahn seit Dezember 2018, als die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufrief. Beide Gewerkschaften ringen miteinander um Einfluss in dem Staatskonzern. Die EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss erzielt. Ab Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld - wenig im Vergleich zu Tarifrunden in besseren Zeiten. Dafür sind bis Ende 2023 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Die GDL will bei Geld und Arbeitszeit mehr herausholen.