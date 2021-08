Warnstreik - Brandenburger Asklepios-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Bild: imago images

30.08.21 | 12:56

In den psychiatrischen Krankenhäusern in Brandenburg/Havel, Lübben und Teupitz wird seit Montagmorgen gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 1.500 Beschäftigten aufgerufen, bis zum Donnerstag die Arbeit niederzulegen. Sie will das Unternehmen mit dem Wanrstreik zwingen, in den seit April laufenden Tarifverhandlungen ein verbessertes Angebot vorzulegen. Eine Notversorgung der Patientinnen und Patienten will die Gewerkschaft sicherstellen. Bisher hatte es schon im Juni und August an je zwei Tagen Warnstreiks gegeben. Am Vormittag soll in Brandenburg/Havel die zentrale Streikkundgebung stattfinden.



Tarifangeleichung gefordert

Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde für die Beschäftigten mehr Geld und geringere Wochenareitszeiten. Die Orientierung dafür sei eine Angleichung der Bezahlung an die im Westen Deutschlands gültigen Tarife sowie die Übernahme der Tarife des öffentlichen Diensts wie bereits in den Asklepios-Kliniken in Hamburg. Derzeit verdienen die Pflegekräfte in den Brandenburger Kliniken nach Verdi-Angaben monatlich 350 bis 440 Euro weniger als ihre Kollegen in westdeutschen Kliniken, und sie arbeiteten zudem eineinhalb Stunden länger als in anderen Häusern der Asklepios-Kliniken Hamburg.

Verdi droht mit weiteren Streiks noch vor der Bundestagswahl

Die Asklepios-Geschäftsführung lehnt nach eigenen Angaben die von Verdi geforderte Übernahme des Tarifvertrages Öffentlicher Dienst (TVöD) ab mit der Begründung, dass die Kliniken private Unternehmen seien. Ralf Franke, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, erklärte hierzu dem rbb, dass der Konzern diese Übernahme bereits in Hamburg akzeptiert habe und mit der Ablehnung einer Übernahme auch für Brandenburg für neue Tarifunterschiede sorge.



Die nach Verdi-Angaben in den Tarifverhandlungen bislang von den Arbeitgebern unterbreiteten Tarifangebote weisen noch immer sehr deutliche Differenzen bei der Bezahlung und bei den Wochenarbeitszeiten zu den West-Tarifen auf. Verdi zufolge gehörten zu den Angeboten eine monatliche Einmalzahlung von 100 Euro pro Monat bis April 2022 und ein Erhöhung der Entgelte von zunächst 2,5 Prozent und ab 2023 von dann weiteren 1,6 Prozent.



Verdi-Verhandlungsführer Franke kündigte bereits weitere Arbeitskampfmaßnahmen noch vor der Bundestagswahl an, sollte der Klinikkonzern sein zuletzt Ende Juni gemachtes Angebot nicht verbessern: "Wir sind bereits dabei, weitere Streikmaßnahmen für die Zeit vor der am 26. September stattfindenden Bundestagswahl vorzubereiten."