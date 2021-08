Tarifstreit - Vivantes-Mitarbeiter demonstrieren vor dem Roten Rathaus

24.08.21 | 11:58 Uhr

Nachdem das Arbeitsgericht den Streik der Vivantes-Mitarbeiter verboten hat, verlagern diese ihren Protest vor das Rote Rathaus. Auch drinnen sorgt der Konflikt für Auseinandersetzungen zwischen den Regierungs- und Oppositionsparteien.



Vor dem Roten Rathaus haben am Dienstagvormittag etwa 200 Beschäftigte des Klinikkonzerns Vivantes demonstriert. Sie fordern, dass der Senat in den Tarifkonflikt bei den landeseigenen Krankenhäusern eingreift. Vivantes hatte den Streik der Beschäftigten am Montag in letzter Minute gerichtlich verbieten lassen. An der Charité geht der Streik wie geplant weiter.



Linke kritisieren SPD

Der Berliner Senat berät am Dienstag darüber, wie es in den festgefahrenen Konflikt weitergeht. Vermittlungsversuche der Spitzenkandidaten von SPD, Linken, Grünen und CDU hatten am Nachmittag zu keiner Lösung geführt. Gleichzeitig erhoben Parteivertreter gegenseitig Vorwürfe, an dem Tarifkonflikt mitschuldig zu sein.

Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) solidarisierte sich auf der Kundgebung am Dienstag vor dem Rathaus mit den Beschäftigten. Sie werde für das Streikrecht der Vivantes-Mitarbeiter kämpfen, versprach Breitenbach. Zuvor hatte Linken-Landeschefin Katina Schubert den Senat aufgefordert, sich um eine Entlastung der Pflegekräfte zu bemühen."Da sind zuständig: die Gesundheitssenatorin, der Finanzsenator und der Wissenschaftssenator", sagte Schubert dem rbb-Inforadio - und übte damit direkte Kritik an den SPD-Senatoren Dilek Kalayci, Matthias Kollatz und Michael Müller. Diese hätten bisher zu wenig getan, so Schubert.



Politik streitet über Schuldfrage

Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel sagte, das profitorientierte Denken im Gesundheitssektor müsse beendet werden. Nur wenn die Beschäftigten auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandeln können, seien Verbesserungen möglich. SPD-Landeschefin und Spitzenkandidatin Franziska Giffey hatte am Montag einen Schlichter ins Gespräch gebracht. Auch CDU-Gesundheitspolitiker Christopher Zeelen sprach sich für einen Schlichter aus, warf allerdings vor allem der SPD vor, "Solidaritäts-Worthülsen" zu verbreiten. "Wie ernst die Lage bei den Beschäftigten in unseren Kliniken ist, hat nicht erst die schwere Pandemiezeit gezeigt", so Zeelen. "Dafür trägt das SPD-Dreigestirn Müller, Kollatz und Kalayci in den Aufsichtsgremien von Charité und Vivantes sowie im Senat die politische Verantwortung."

Die Gewerkschaft Verdi will erreichen, dass bei Vivantes und Charité der Grundsatz "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" gilt. Beim landeseigenen Klinikkonzern Vivantes werden Mitarbeiter in Tochterunternehmen schlechter bezahlt als beim Mutterkonzern, obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten. Nach Gewerkschaftsangaben beträgt der Unterschied in vielen Bereichen mehrere hundert Euro im Monat. Die Pflegekräfte wollen zudem einen "Tarifvertrag Entlastung" abschließen, der verbindliche Personalstandards auf den Stationen festschreibt.

Vivantes sieht tieferliegendes Problem

Der landeseigene Krankenhausbetreiber Vivantes schlug inzwischen vor, an einem Runden Tisch nach Lösungen im aktuellen Tarifkonflikt zu suchen. "Wir sind gesprächsbereit. Daher laden wir dazu ein, zeitnah an einem Runden Tisch zur Entlastung der Pflege zusammen zu kommen", sagte Johannes Danckert, kommissarischer Vorsitzender der Vivantes Geschäftsführung, am Dienstag. Er betonte zugleich: "Das Thema ist aber nicht allein von Vivantes zu lösen, wir brauchen auch grundsätzlich eine Reform in der Gesundheitsversorgung."



Neben der Gewerkschaft Verdi wolle Vivantes auch neutrale Dritte einladen. "Wir teilen die Ansicht, dass wir dringend mehr Pflegekräfte am Bett benötigen. Um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, strebt Vivantes an, in einem geordneten Verfahren und gemeinsam mit neutralen Dritten geeignete Lösungen für eine gute Pflege bei Vivantes zu entwickeln", so Dorothea Schmidt, Vivantes Geschäftsführerin Personalmanagement.

