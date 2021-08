Linti Berlin Mittwoch, 18.08.2021 | 07:20 Uhr

Vivantes möchte keine Notdienstvereinbarung? Das ist Patienten Gefährdung ! Das ist genau die moralische Erpressung mit der der Konzern arbeitet. Man weiß ja dass Menschen die in der Pflege oder im medizinischen Bereich arbeiten ein moralisches Gewissen haben. Die werden die Patienten schon nicht im Stich lassen. Also einfach abwarten was passiert, und sich dann als armer armer Arbeitgeber hinstellen. Man könnte sich natürlich auch auf die Seite der Pflege und mitarbeitenden stellen und sagen ihr habt ihr recht! Lasst uns das zusammen machen und die Politik und die Gesellschaft aufrütteln… aber hier sieht man mal wieder was Vivantes von seinen mitarbeitenden hält, nämlich gar nix! Ich kann nur jedem empfehlen es so zu machen wie ich und diesen Konzern zu verlassen. Mal sehen was Das dann kostet. Und an alle Kollegen… auch die die nicht Gewerkschaft nicht organisiert sind… Verzichtet auf drei Tage Geld und bleib zu Hause! Mal sehen ob Vivantes dann einer Notdienstvereinbarung zustimmt.