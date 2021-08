Symbolische Schlüsselübergabe - In Tegel beginnt jetzt offiziell die Zukunft

dpa/Christophe Gateau Audio: Inforadio | 05.08.2021 | Interview mit Philipp Bouteiller | Bild: dpa/Christophe Gateau

05.08.21 | 10:38 Uhr

Am Donnerstag werden die Schlüssel des ehemaligen Flughafens Tegel symbolisch übergeben. Noch wird das Gelände nach Kampfmitteln abgesucht, doch die beauftragte Projektfirma blickt schon in die fernere Zukunft - auf eine "menschgerechte Umgebung".

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe beginnt am Donnerstag offiziell die Nachnutzung des ehemaligen Flughafens Tegel. Auf dem Gelände entstehen in den kommenden Jahren ein Forschungs- und Industriegelände sowie ein Wohnquartier. Wie der Geschäftsführer der landeseigenen Tegel Projekt GmbH, Philipp Bouteiller, im Inforadio vom rbb sagte, haben die bauvorbereitenden Maßnahmen schon begonnen. "Wir haben bereits angefangen mit der Kampfmittelberäumung, wir bereiten uns vor auf die Baustellentätigkeit", sagte Bouteiller. Dafür seien die Baustellenzufahrten geebnet und einige flughafenspezifische Gebäude abgerissen worden, die nicht mehr gebraucht werden.

Mehr zum Thema dpa/Paul Zinken Übergabeprotokoll unterschrieben - Flughafengesellschaft übergibt Tegel an Bund und Land Jetzt ist es offiziell: Der Flughafen Tegel gehört nicht mehr der Flughafengesellschaft, sondern ab heute dem Bund und dem Land Berlin. Die Stadt will die Anteile des Bundes an dem Areal übernehmen - über den Preis wird aber noch verhandelt.

"Anders machen" steht im Zentrum des Tegel-Projekts

Bouteiller blickt zuversichtlich auf die weitere Zukunft des Areals. Auf einem Zehntel der Stadtfläche von Tel Aviv soll auf dem Gelände in den kommenden Jahren Raum für 1.000 Firmen und 20.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Unter anderem soll die Beuth-Hochschule nach Tegel ziehen. "Wir stellen uns hier die grundsätzlichen Fragen: Was sind die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts?", so Bouteiller. "Was passiert jetzt eigentlich mit dem Klimawandel? Wie können wir unsere Städte darauf vorbereiten? Was müssen wir anders machen in Zukunft?" Dieses "anders machen" stehe im Zentrum der Überlegungen und des Projekts. Es solle ein Beitrag dazu geleistet werden, künftig "bessere Städte" zu bauen. Neben Forschungs- und Industriegelände soll das Areal auch ein neuer Stadtteil für Berlinerinnen und Berliner werden. "Vor allem aber soll das Schumacher-Quartier keine elitäre, abgehobene Sache werden, sondern wir werden rund 40 Prozent der Wohnungen mit Sozialbindung herstellen. Es wird eine sehr menschgerechte Umgebung." Im Inneren sollen wenig Autos fahren, das Areal soll auch Fußgänger und Radfahrer ausgerichtet sein. "Es soll einfach Spaß machen, sich dort aufzuhalten. Es wird ein gesünderes und hoffentlich auch schöneres Stück Stadt."

Tegel gibt den Schlüssel ab

Bild: dpa Die Bauarbeiten zum Flughafengebäude Tegel, so wie wir ihn bis jetzt kannten, begannen im Jahr 1965. Hier ein Blick auf den Rohbau des neuen Terminalgebäudes am Flughafen Berlin-Tegel, in dem 1972 Richtfest gefeiert wurde. Das gesamte Terminal wurde im Jahr 1974 eingeweiht.

Bild: dpa Damals wurde improvisiert und so rollten die ersten Maschinen auf dem im Bau befindlichen Flughafen. Im Bild eine vollbesetzte Caravelle der französischen Fluggesellschaft Air France, welche die beeindruckten Bauarbeiter zu einer Verschnaufpause einlädt.

Bild: dpa-Zentralbild Das sechseckige Flugterminal war damals aus architektonischer Sicht hochmodern und machte nicht nur seine Architekten von Gerkan, Marg und Nickels weltweit bekannt. Der markante Flughafenbau wurde West-Berlins Tor zur Welt.



Bild: dpa/Paul Zinken Ursprünglich geplant für eine Fahrgastaufkommen von zwei Millionen, stemmte der Flughafen in seinen Hochzeiten fast das Zehnfache an Passagieren.



Bild: Zentralbild Generationen von Berlinern starteten ihre Urlaube.

Bild: dpa Der Flughafen Berlin-Tegel wurde nach dem deutschen Luftfahrtpionier Otto Lilienthal benannt. Ab und zu dauerte es hier länger.

Bild: dpa/Bernd Settnik Auch wenn es auf dem Bild so aussieht, eine Anbindung an den schienengebundenen Personenverkehr gab es nie. Stadtplaner planten diese zwar, aber sie wurde nie umgesetzt. Passagiere konnte trotzdem seit den 1990er Jahren in einer (ausrangierten) Berliner S-Bahn eine Bockwurst verdrücken oder schnell noch einen Farbfilm für dem Urlaub erwerben.



Bild: dpa/Christoph Soeder Am 8. November 2020 ging der letzte Flug von Tegel Richtung Paris.



Bild: dpa/Christoph Soeder Viele mochten den Flughafen Tegel, und so war es nicht verwunderlich, dass tausende Berliner im November nochmal dorthin schwärmten, um "Danke" zu sagen.

Bild: dpa/Britta Pedersen Der Flughafen Tegel gehört nun seit dem 4. August 2021 nicht mehr der Flughafengesellschaft, sondern dem Bund und dem Land Berlin. Nach der großen Abschiedssause versinkt Tegel erstmal in einen kurzen Dornröschenschlaf - wohl um Luft zu holen für den Sprung in die Zukunft als modernes Stadtquartier.

Bild: Tegel Projekt GmbH/Macina Die Zukunft aus der Vogelperspektive: So sieht die "Urban Tech Republic" zurzeit in Computersimulationen aus, die in den kommenden Jahren am Standort des ehemaligen Flughafens entstehen soll.

Bild: Tegel Projekt GmbH/gmp Architekten Das berühmte Terminal A soll der Kern des neuen Quartiers werden. Hier zieht die Beuth-Hochschule mit gut einem Dutzend Studiengängen ein.

Bild: Tegel Projekt GmbH/Atelier Loidl Rund um das Hexagon soll ein Wohn-, Arbeits- und Forschungsquartier mit viel Grün entstehen. Das markante Terminal B wird zum Kongresszentrum und Zentrum für Start-ups umgebaut.

Bild: Tegel Projekt GmbH/Graft Architekten Aus dem Terminal D soll ein "Basislager" mit Co-Working-Spaces (also Büros), Werkstätten und Begegnungsflächen werden. Im Jahr 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen, im Jahr 2026 sollen erste Teilabschnitte fertig sein. zum Artikel | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



























Blaupause für Stadt der Zukunft

Für das Projekt der Zukunft habe sich die Stadt Berlin Vorbildprojekte aus anderen Städten gesucht. "Wir haben überall dort abgekupfert, wo wir es für sinnvoll erachtet haben, es aber zu einer ganz eigenen Mischung zusammengefasst", sagt Bouteiller. Diese eigene Mischung gelte ihrerseits wieder anderen Städten als Vorbild. Unter anderem habe Singapur bereits in Berlin an Workshops zur Stadtumwandlung teilgenommen. Denn die Stadt wolle ebenfalls ihren innenstadtnahen Flughafen 2030 schließen und orientiere sich dabei in der Vorbereitung an den Überlegungen zur Projektplanung Berlin-Tegels.

Mehr zum Thema privat/J.Siems Hobbyflieger über Tegel - Neue Freiheit für die einen, Fluglärm für die anderen Seitdem der Flughafen Tegel für kommerzielle Flüge geschlossen ist, kreisen immer mehr Hobbypiloten in ihren Privatfliegern über der Hauptstadt - und vor allem über dem ehemaligen Flughafen. Zum Ärger vieler Anwohner. Von Raphael Knop



B.Z.: Berlin will Anteil des Bundes übernehmen

Bereits am Mittwoch hatte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) das Gelände des ehemaligen Flughafens an Bund und Land Berlin als neuen Eigentümer übergeben. Mit der Schlüsselübergabe sind diese nun endgültig für den ehemaligen Flughafen Tegel zuständig, also für ein etwa 500 Hektar großes Gelände sowie 130 Gebäude und Anlagen. Die Stadt will die Anteile des Bundes an dem Areal übernehmen. Ein erstes Gutachten ergab nach Informationen der "B.Z." einen Wert von rund 275 Millionen Euro [bz-berlin.de]. Beide Seiten wollten sich wegen der laufenden Verhandlungen aber nicht dazu äußern. In Tegel war nach mehr als 70 Jahren am 8. November 2020 das letzte Flugzeug abgehoben. Zwölf Jahre nach der Schließung des Flughafens Tempelhof konzentrierte Berlin seinen Luftverkehr damit am Standort Schönefeld. Dort war Ende Oktober 2020 der neue Flughafen BER eröffnet worden.

Sendung: Inforadio, 05.08.2021, 07:29 Uhr