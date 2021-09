Einmal Geld abheben: 4,95 Euro. In Berlin sind die Geldautomaten eines unabhängigen Anbieters weitaus öfter zu finden als die der größten Bank. Zwar zahlen die Deutschen am liebsten bar, den Banken ist die Geldausgabe aber schlicht zu teuer. Von Oliver Noffke

"Tatsache ist, je kleiner der Laden ist und je stärker er auf Bargeldtransfers angewiesen ist, umso stärker belasten ihn natürlich derartige Sachen", sagt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Berlin Brandenburg (HBB). Geschäfte, die kaum Bargeld umsetzen, könnten auch mal längere Zeit warten, bis sie Münzen und Scheine abführen, sagt er. "Aber wenn ich das in großen Mengen mache, weil ich Pfennigartikel habe, eine Flasche Bier verkaufe, habe ich natürlich relativ gesehen, den größeren Kostenapparat an der Backe."

Geschäfte, in denen viele kleine Transaktionen durchgeführt werden, stecken derzeit in einer Zwickmühle, sagt Karaterzi vom Berliner Späti e.V.. "Es wäre vielen Kunden lieber, mit Karte zu zahlen", sagt er, "für uns ist das ja auch sicherer." Gleichzeitig fallen dann auch für jede Transaktion Gebühren an. "In meinem Gebiet sind viele Touristen unterwegs", so Karaterzi, "wenn ich da sage, Kreditkarte geht nicht, dann drehen die um und ich verliere Umsatz."

Man müsse aber auch Verständnis für die Banken haben, so Busch-Petersen. Schließlich sind sie dazu verpflichtet, ihre Einlagen über Nacht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) einzulagern – wofür sie derzeit ein Verwahrentgeld zahlen müssen. "Gleichzeitig sorgt die EZB dafür, dass ein normales Zinsgeschäft nicht stattfinden kann", sagt er. Im Gegenzug seien nach wie vor Kredite günstig zu bekommen, so der HBB-Hauptgeschäftsführer. "Das wird sicherlich auch noch ein Weilchen so anhalten. Aber bei den Bankgebühren sehe ich auch nicht, dass es schon am Ende wäre."