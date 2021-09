Bewegung im Tarifkonflikt - Vivantes-Leitung bietet Verdi neue Verhandlungsrunde an

dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 20.09.2021 | Jule Käppl | Bild: dpa/Paul Zinken

20.09.21 | 13:36 Uhr

Nach hoffnungsvollen Signalen bei der Charité scheint auch bei Vivantes der Tarifkonflikt in Bewegung zu kommen. Die Klinik-Spitze möchte neue Verhandlungen mit der Gewerkschaft - und rückt von einer Position ab.

Nachdem sich am Wochenende die Positionen im Tarifstreit bei der Charité angenähert haben, kommt nun auch der Konflikt bei Vivantes in Bewegung: Von der Geschäftsleitung des landeseigenen Klinikbetreibers hieß es am Montag, man sei bereit zu einer dreitägigen Verhandlungsrunde, die am Dienstag beginnen könne.



Zuvor hatte die Arbeitgeberseite von der Gewerkschaft Verdi gefordert, den Streik zu beenden, um den Weg für Verhandlungen freizumachen. Von dieser Bedingung ist Vivantes nun abgerückt. Es sei "dringend nötig, zu einer Lösung zu kommen", sagte Vivantes-Sprecherin Mischa Moriceau.



Vivantes will Eckpunktepapier erarbeiten

Der Druck auf die Kliniken sei "sehr hoch". Die Rückkehr an den Verhandlungstisch erfolge aus Sorge um die Kolleginnen und Kollegen, die auf den Stationen die Versorgung der Patienten sichern. Vivantes-Personalchefin Dorothea Schmidt hofft, "dass Verdi dieses Entgegenkommen konstruktiv für Fortschritte im Hinblick auf eine tragfähige Lösung nutzt".



Vivantes will nach eigenen Angaben ab Dienstag mit der Gewerkschaft ein Eckpunktepapier erarbeiten. Die Basis solle ein Modellvorschlag von Vivantes sein. Demnach sollen nur die Behandlungen durchgeführt werden, die mit dem vorhandenen Personal zu schaffen sind.



Wie das Modell im Detail gestaltet wird, solle im Gespräch mit Verdi entwickelt werden, hieß es aus dem Klinikunternehmen. Es sei ein gemeinsames Anliegen, Belastungen in der Pflege zu vermeiden, so Vivantes. Die Klinik-Spitze möchte "noch in dieser Woche den entscheidenden Durchbruch" in den Verhandlungen erzielen.

Enden Streiks bei der Charité am Dienstag?

Im Tarifstreit zwischen Vivantes und den Tochtergesellschaften wurden die Verhandlungen derweil am Montag fortgesetzt. Verdi möchte eine bessere Bezahlung der Angestellten bei den Konzerntöchtern erreichen. Das Vivantes-Angebot hatte Verdi bisher nicht akzeptiert.



Am Wochenende hatte sich eine Annäherung in den Verhandlungen mit der Charité angedeutet. Die Charité will am Dienstag ein neues Angebot an Verdi vorlegen. Die Gewerkschaft stimmte das "vorsichtig optimistisch", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger. Sie schloss nicht aus, bei einem tragbaren Angebot ab Dienstag den unbefristeten Streik in den Charité-Häusern zu beenden.