Die stattlichen schwarzen Vögel sind ein Hingucker mit Nebeneffekt, denn aktuell gibt es etwa 850 Brutpaare in Brandenburg - und jedes Tier frisst mindestens 350 Gramm Fisch am Tag. Da der Kormoran ein Opportunist ist, bedient er sich gerne in professionell bewirtschafteten Teichen mit vielen Fischen und leichter Beute.

Brandenburg mit seinen vielen Seen und Flüssen zieht auch jede Menge Wasservögel an. Zum Leidwesen von Anglern, Fischern und Teichbewirtschaftern schlägt sich der Kormoran, ob er nun hier brütet oder nur durchzieht, regelmäßig den Bauch voll.

Gerd Michaelis ist Geschäftsführer der Teichgut Peitz GmbH, in der vor allem Karpfen gezüchtet werden. Sein Ziel ist es, so viele Tiere wie möglich nach drei Jahren Aufzucht zu verkaufen. Der Kormoran verhindere das aber. "Es gelingt uns eigentlich nur, von 100 Stück ausgesetzter Karpfenbrut zwei bis drei Speisefische übrig zu behalten. Alles andere geht in die Mortalität und demzufolge auch in das Betriebsergebnis". In Spitzenmonaten sind bei ihm 500 bis 700 Kormorane auf den Teichen, schildert er die drastische Situation. Er darf per Gesetz zwar auch einige Tiere entnehmen, was nichts anderes als abschießen ist - aber das reiche lange nicht, sagt Michaelis.



In Brandenburg nehmen die Brutpaare inzwischen ab, sagt Gernot Schmidt, der Präsident des Landesfischereiverbandes. Das Problem seien aber auch die durchziehenden Vögel, zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern. Hier finden sie optimale Bedingungen und vermehren sich fleißig. "Bei Eisfreiheit im Winter ziehen diese Vögel durch Brandenburg, lassen sich natürlich auch auf den Teichen nieder und fressen diese dann letztlich teilweise auch leer", so Schmidt. Der Kormoran fange genauso viel Fisch wie alle Angler und Fischer in ganz Deutschland zusammen, meint er. Deshalb ist seine klare Forderung eine bessere Bestandsregulierung.