Tarifkonflikt an Kliniken

An den Berliner Kliniken von Charité und Vivantes hat am Donnerstagmorgen der unbefristete Streik begonnen. Laut Verdi ist die Sicherheit der Patienten aber nicht in Gefahr. Die Verhandlungen könnten aber zum Erliegen kommen.

An den Berliner Kliniken von Charité und Vivantes hat am Donnerstagmorgen mit dem Beginn der Frühschicht der angekündigte, unbefristete Streik begonnen. Auch die Mitarbeiter von Vivantes-Tochtergesellschaften für Reinigung, Transport und Küche sind zum Streik aufgerufen; allerdings nicht unbefristet - sondern erstmal nur am Donnerstag und Freitag. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen.

Verdi hatte am Montag mitgeteilt, dass die Gewerkschaftsmitglieder bei Charité und Vivantes sowie in den Vivantes-Tochtergesellschaften in einer Urabstimmung mit überwältigender Mehrheit für einen unbefristeten Arbeitskampf abgestimmt haben. Der Donnerstag war als möglicher Startzeitpunkt des "Erzwingungsstreiks" direkt nach der Verkündung genannt worden. Der Streik sei unbefristet und solle den Druck erhöhen, bis ein Ergebnis vorliegt.