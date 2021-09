Gespräche Verdi, Vivantes und Charité - Verhandlungen am Samstag sollen Durchbruch im Klinikstreik bringen

18.09.21 | 08:22 Uhr

Weitere Verhandlungen im Tarifstreit zwischen Verdi und den landeseigenen Klinikkonzernen Vivantes und Charité sollen den Durchbruch bringen. Beide Seiten hatten sich zuletzt ein wenig angenähert - doch eine Lösung scheint längst nicht in Sicht.



Im Tarifstreit an den landeseigenen Krankenhäusern in Berlin soll es am Samstag erneut Gespräche zwischen Vertretern von Verdi und der Charité geben. Dabei sollen Lösungen zur Beendigung des laufenden Streiks an Berlins landeseigenen Klinken gefunden werden. Bereits seit Donnerstag verhandeln beide Seiten in Arbeitsgruppen, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger. Gespräche mit dem Klinikkonzern Vivantes seien noch nicht verabredet, sagte Jäger. Verdi hatte am Donnerstag in Aussicht gestellt, reguläre Tarifverhandlungen könnten schon am Dienstag oder Mittwoch kommende Woche beginnen und die Bereitschaft erklärt, den Streik für die Verhandlungen dann auszusetzen.

Vivantes beklagt hohe Belastung durch Streik

Bei Vivantes seien wegen des Streiks derzeit 900 von insgesamt 5.500 Betten gesperrt, teilte eine Sprecherin des Konzerns auf Nachfrage des rbb am Freitag mit. 17 Stationen seien vollständig geschlossen, mehrere Rettungsstellen hätten wiederholt bei der Feuerwehr für Notfälle "abgemeldet" werden müssen, so die Sprecherin weiter. Die Versorgung bei Schlaganfallpatienten und kardiologischen Patienten sei eingeschränkt, rund 1.000 Operationen hätten verschoben werden müssen. Vivantes hatte Verdi zuletzt ein weiteres Angebot unterbreitet, darunter einen Stufenplan zur Angleichung an den TVöD in den Tochtergesellschaften und ein Modell, "mit dem über einen noch zu definierenden Personalschlüssel Belastung in der Pflege vermieden werden kann", so Vivantes-Geschäftsführer Johannes Danckert. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum Verdi weiter auf Streik setzt, während die Angebote seit Tagen auf dem Tisch liegen."

Streik bei Vivantes-Töchtern wird ausgesetzt

Zumindest der Streik bei den Tochterunternehmen von Vivantes wird nun am Wochenende ausgesetzt, hatte Verdi-Verhandlungsführer Ivo Garbe bereits am Donnerstag angekündigt. Stattdessen sollten die Verhandlungen am Samstag wieder aufgenommen werden. "Wir haben für 8 bis 20 Uhr Räume gebucht", sagte Garbe. "Wir sind bereit, auch bis Montag zu verhandeln." Zu den Vivantes-Tochterunternehmen gehören etwa medizinische Versorgungszentren, Patientenbegleitservice, Wäscherei und Speiseversorgung.



Streik für mehr Geld und mehr Personal

Krankenhausmitarbeiter bei Charité und Vivantes waren am Donnerstag vergangener Woche in einen unbefristeten Streik getreten. Sie setzen sich für einen Entlastungstarifvertrag ein. Bei den Vivantes-Töchtern geht es daneben auch um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld.



Vivantes teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, der Klinikkonzern wolle ebenfalls so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückkehren. "Verhandlungen können stattfinden, sobald der Streik eingestellt wird." Das Unternehmen sei außerdem bereit, auf der Ebene von Arbeitsgruppen über seine Vorschläge zur Entlastung der Pflege zu sprechen. "Sollte gleichzeitig der Streik fortgesetzt werden, ist dies jedoch nicht in der angefragten Frequenz möglich, weil zu viele Ressourcen von Vivantes zur Sicherstellung der Patientenversorgung und Streikorganisation gebunden sind."



