Brandenburg sucht Pflegekräfte - Von den wenigen Pflege-Azubis bricht ein Teil auch noch ab

Audio: Inforadio | 08.09.2021 | Amelie Ernst

08.09.21 | 21:20 Uhr

Auszubildende in der Pflege werden händeringend gesucht - auch in Brandenburg. Entsprechend rar sind die Bewerber und - dieses Phänomen ist recht jung - die Abbrecherquote zu Ausbildungsbeginn ist hoch. Es braucht neue Konzepte. Von Amelie Ernst

Zu wenig Pflegekräfte? Kaum einer der Experten in der digitalen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags kann sich erinnern, dass das jemals anders war, zumindest nicht solange sie schon im Beruf sind. Immer habe man sich bemüht, potenzielle Auszubildende auch zeitgemäß anzusprechen, sagte Jens Reinwardt von der Akademie der Gesundheit in Eberswalde (Barnim) am Mittwoch. Nun allerdings deute ein neues Phänomen auf eine Verschärfung des Mangels: Es liege auch die Zahl der Auszubildenden sehr hoch, die ihre Lehre gar nicht mehr beenden.

dpa/F. Strauch Mangel in Berliner Kliniken - Pflegekräfte verzweifelt gesucht Auf den Intensivstationen wächst der Druck, Pfleger zu finden: Die Belastungsgrenze rückt durch die Corona-Pandemie näher. Eine Forderung ist nun, die Personaluntergrenze wieder auszusetzen - also einem Pfleger mehr Patienten zuzumuten als bisher. Von Anna Corves



Abbrecherquote von 30 Prozent

"Wir haben in Deutschland zurzeit 190.000 Pflegeschüler und die Abbrecherquote liegt gegenwärtig bei 30 Prozent. Wenn man das noch tiefer anguckt, kann man sagen, 15 bis 20 Prozent verlassen uns bereits im ersten Semester oder im ersten Ausbildungsjahr", erklärt Reinwardt. Ein entscheidender Grund für diese hohe Quote von Abbrechern könnte die hohe Belastung schon zu Beginn der Ausbildung sein, vermutet Reinwardt. Auch an seiner Schule würden die Pflegeschülerinnen und -schüler schon früh in die Krankenhäuser und Pflegeheime geschickt. "Nach zehn Wochen gehen die Leute in die medizinischen Bereiche und werden dort als Fachkräfte betrachtet." Doch dies führe zu einer fachlichen und zu einer emotionalen Überlastung, so Reinwardt.



Er schlägt vor - und ist sich dabei einig mit anderen Experten -, die Praxisphasen weiter nach hinten zu verlagern und diese auch besser zu betreuen.

Brandenburg setzt weiter auf Zuzug von möglichen Pflegekräften

Allerdings gibt es einen Aspekt, der diesen Effekt der frühen Überforderung ebenfalls lindert: die Zusammenlegung der verschiedenen Fachrichtungen in der Ausbildung. Denn seitdem habe sich die Abbrecherquote zumindest reduziert, betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne): "Bei diejenigen, die nach 2020 begonnen haben, beträgt die durchschnittliche Abbruchsquote 15,4 Prozent. Also die genannten 30 Prozent können wir zumindest für diese Ausbildungsgänge nicht bestätigen."

Trotzdem setzt Brandenburg gerade im Pflegebereich auch weiter auf den Zuzug von Fachkräften, um die immensen Lücken zu schließen. Sören Heinz rekrutiert mit seiner Firma Pflegekräfte auf den Philippinen. Diese seien fachlich erstklassig ausgebildet und hätten vor Ort alle mehrere Deutschkurse belegt. Doch bis sie ihr Wissen in Brandenburg endlich anwenden könnten, dauere es viel zu lange, warnt Heinz, denn allein für die Berufsanerkennung der ausgebildeten Kräfte bräuchten die Behörden momentan bereits sieben bis neun Monate. Nach solch einer Wartezeit außerhalb Deutschlands könne man sich vorstellen, "was von den Deutschkenntnissen, die ja elementar sind, um in Deutschland zu arbeiten, übrig" bleibe.

dpa/Hans Wiedl Pflegekongress in Berlin | Interview: Interkulturelle Pflege - "Die Hürden bestehen auf beiden Seiten" Bis zum Jahr 2030 steigt die Gruppe der über 65-Jährigen mit Migrationshintergrund auf bis zu drei Millionen Menschen. Sie brauchen Unterstützung oder müssen gepflegt werden. Doch sind wir auf den Anstieg pflegebedürftiger Zuwanderer eingestellt? Und lässt sich der Mangel an Pflegepersonal wiederum durch Zuwanderer decken?



In vielen Ländern herrschaft Fachkräftemangel in der Pflege

Doch selbst wenn viele Vermittlungen erfolgreich seien – komplett verlassen dürfe man sich auf die philippinischen Pflegerinnen und Pfleger nicht, so Heinz: "Es ist im Ausland eben nicht mehr so, dass alle Schlange stehen und unbedingt nach Deutschland kommen müssen, weil andere Länder eben auch ein Defizit an medizinischem Fachpersonal haben und sich genauso wie wir um diese Menschen bewerben." Das Fazit der Runde: Werbung allein wird nicht reichen – vor allem eine bessere Betreuung in der Ausbildung und weniger Überlastung bleiben das Mittel, um dauerhaft mehr Fachkräfte in den Pflegeberufen zu halten.

Sendung: Radioeins, 08.09.2021, 16:20 Uhr