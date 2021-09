Schwedischer Wohnungskonzern - Heimstaden kauft rund 14.000 Wohnungen in Berlin

27.09.21 | 17:43 Uhr

Eine deutliche Mehrheit hat in Berlin am Sonntag für die Enteignung großer Wohnungskonzerne gestimmt. Offenbar unbeeindruckt davon kauft der schwedische Immobilienkonzern Heimstaden nun rund 14.000 Wohnungen in Berlin.



Auf dem Berliner Wohnungsmarkt gibt es eine weitere Großtransaktion. Die Heimstaden-Gruppe übernimmt 14.050 Wohnungen vom Immobilienunternehmen Akelius, wie beide Seiten am Sonntagabend mitteilten. Heimstaden steigt damit zu den größeren privaten Vermietern in der Hauptstadt auf. Bislang besaß das schwedische Unternehmen mit Sitz in Malmö gut 5.000 Wohnungen in Berlin.

Übernahme noch in diesem Jahr

Der angespannte Berliner Wohnungsmarkt ist umkämpft. Vonovia will die Deutsche Wohnen als größten privaten Vermieter in der Hauptstadt übernehmen. Eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sprach sich am Sonntag in einem Volksentscheid dafür aus, Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen Entschädigung zu enteignen.

Offener Brief an Mieter

Heimstaden ist vor allem in Schweden, Dänemark und den Niederlanden aktiv. In Deutschland besitzt das Unternehmen 7.300 Wohnungen. "Der hohen Verantwortung, die dieser Wachstumsschritt mit sich bringt, sind wir uns bewusst", sagte Deutschland-Chefin Caroline Oelmann. Sie kündigte einen "mieterfreundlichen" Bau neuer Wohnungen auf den Akelius-Flächen an. Am Montag stellte Heimstaden einen offenen Brief an die Mieterinnen und Mieter von Akelius auf seine Internetseite. "Bei uns stehen die Interessen von Mieterinnen und Mietern, eine hohe Servicequalität, Erreichbarkeit und Kundenzufriedenheit an erster Stelle", versicherte der Konzern. Aktuell ändere sich noch nichts.

