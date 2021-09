Am Dienstag startet ein weiterer Verdi-Streik, der den Krankenhaus-Alltag durcheinanderwirbeln wird. Betroffen sind drei psychiatrischen Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg. Die Sicherung von Notdiensten sorgt für Ärger.

Der von Verdi angekündigte Warnstreik bei drei Brandenburger Asklepios-Kliniken startet am Dienstag. In den Kliniken in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz soll nach Angaben der Gewerkschaft damit Druck in den Tarifverhandlungen ausgeübt werden. Eine Notversorgung der Patientinnen und Patienten will die Gewerkschaft sicherstellen.



Seit April laufen Tarifverhandlungen für die 1.450 Beschäftigten an den drei psychiatrischen Fachkliniken. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brandenburg für die gleiche Arbeit teilweise bis zu 10.600 Euro weniger pro Jahr verdienten als ihre Kollegen in den Hamburger Kliniken des Konzerns.

Die Beschäftigten wollten in Brandenburg zu den gleichen Konditionen arbeiten und bezahlt werden, hieß es. Bereits im Juni und im August legten die Beschäftigten in den drei Brandenburger Psychiatrie-Fachkliniken ihre Arbeit für je zwei tage nieder. Auch am 19. Mai wurde gestreikt.