Vivantes und Charité - Verdi ruft zu Streiks in Berliner Kliniken ab Donnerstag auf

08.09.21 | 16:28 Uhr

An der Charité, an den Berliner Vivantes-Kliniken sowie bei den Vivantes-Tochtergesellschaften wird ab Donnerstag gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi will so den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.

Im Berliner Krankenhaus-Traifkonflikt ruft Verdi ab Donnerstagmorgen zu unbefristeten Streiks an den Kliniken von Charité und Vivantes auf. Die Vivantes-Tochtergesellschaften für Reinigung, Transporte und Küche sollen zunächst Donnerstag und Freitag ihre Arbeit niederlegen. Das erklärte der Sprecher der Gewerkschaft, Andreas Splanemann, im rbb-Inforadio. Zahlreiche Beschäftigte, darunter vor allem Pflege- und Servicepersonal, seien zum Streik aufgerufen worden, hieß es. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass es bereits in der Anfangsphase des unbefristeten Streiks zu spürbaren Einschränkungen kommen wird. Es sei zum Beispiel davon auszugehen, dass nicht notwendige Operationen oder Krankenhausaufenthalte verschoben werden müssen. Laut Vivantes bedeutet der Streik, dass in dem Klinik-Konzern innerhalb weniger Tage etwa 850 der knapp 6.000 Betten geschlossen werden müssen. Darunter seien Palliativbereiche mit schwerkranken oder sterbenden Menschen. Vivantes teilte weiter mit, es sei mit Einschränkungen bei den Rettungsstellen zu rechnen.

Streik soll den Druck erhöhen

"Durch den Streik ist weder die Sicherheit oder Gesundheit von Patientinnen und Patienten bedroht, noch gefährdet der Streik die Gesundheitsversorgung Berlins", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger nach dem Aufruf. Verdi wolle auf dem Verhandlungsweg eine einvernehmliche Lösung erzielen und sei jederzeit gesprächsbereit. Der Streik solle den Druck erhöhen. Mit dem Mutterunternehmen Vivantes saßen die Verdi-Verantwortlichen am Donnerstagvormittag erneut zusammen. Zu einer Einigung kam es offenbar nicht. Die Vivantes-Geschäftsführung hatte bereits erklärt, die Gespräche, sofern es zu einem Streik komme, auszusetzen. Sie kritisiert den Zeitpunkt des Streiks als vollkommen unverständlich, denn erst am Montag habe der Klinik-Konzern ein Modellprojekt zur Entlastung der Pflegekräfte vorgeschlagen. Auch ein Charité-Sprecher hatte angekündigt, dass während eines Streiks nicht verhandelt werde. Zuletzt stagnierten die Gespräche.

Überwältigende Mehrheit für unbefristeten Arbeitskampf

Verdi hatte am Montag mitgeteilt, dass die Gewerkschaftsmitglieder bei Charité und Vivantes sowie in den Vivantes-Tochtergesellschaften in einer Urabstimmung mit überwältigender Mehrheit für einen unbefristeten Arbeitskampf abgestimmt haben. Der Donnerstag war als möglicher Startzeitpunkt des "Erzwingungsstreiks" direkt nach der Verkündung genannt worden. Der Streik sei unbefristet und solle andauern, bis ein Ergebnis vorliege, kündigte Meike Jäger, Leiterin des Verdi-Fachbereichs Gesundheit und Soziales in Berlin und Brandenburg, nachdem das Ergebnis der Urabstimmung verkündet wurde an. Gewarnt habe man genug.

Die Klinikbeschäftigten fordern einen Tarifvertrag mit deutlichen Entlastungen. Er soll für jede Station Normalbesetzungen definieren und einen Belastungsausgleich in Form von Freizeit oder Geld vorschreiben, falls diese unterlaufen werden. Bisher gebe es für Krankenhäuser keine gesetzlichen Vorschriften, die eine bedarfsgerechte Personalausstattung festlegten, so Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand. Bisher seien Stationen und Bereiche oft dramatisch unterbesetzt. Daher sei der Streik als "Notwehr" der Beschäftigten zu verstehen, so Bühler weiter.

