An den Asklepios-Kliniken in Brandenburg geht der Streik von bis zu 150 Mitarbeitenden am Montag weiter. Es ist damit der 17. Streiktag im laufenden Tarifstreit. Der Streik soll vorerst bis Mittwoch früh gehen.



Die Streikenden wollen sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi zwischen 8 und 10 Uhr zu einem Streikfrühstück in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben vor der jeweiligen Fachklinik treffen. Die drei Standorte sind die ehemaligen psychiatrisch-neurologischen Landeskliniken, die das Land Brandenburg 2006 an Asklepios verkauft hatte.