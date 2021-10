FEX

In der Nacht Samstag/Sonntag, 9./10.10.21, 19:30-04:00 Uhr kein Halt in Berlin Hbf, Gesundbrunnen und Berlin Ostkreuz sowie zusätzlicher Halt in Berlin Lichtenberg. Die Züge dieser Linie beginnen/enden abweichend in Lichtenberg (zusätzlicher Halt) und fahren bis/von Flughafen BER – Terminal 1-2. Die Halte in Berlin Hbf, Gesundbrunnen und Berlin Ostkreuz entfallen. Als Ersatz nutzen Sie von/zu den ausfallenden Halten bitte die Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs. Beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten des Ersatzverkehrs.