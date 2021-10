Container-Terminal in Großbeeren - Von der Straße auf die Schiene: DHL-Pakete sollen grüner werden

04.10.21 | 15:44 Uhr

Der Online-Handel wächst seit Jahren kräftig, damit auch der Lastwagenverkehr. Um klimafreundlicher zu werden will die Post einen wachsenden Teil ihrer Pakete vom LKW auf die Schiene bringen, muss dafür aber kräftig investieren. Von Johannes Frewel

Heute bestellt, morgen oder übermorgen geliefert: das beschert nicht nur dem Onlinehandel einen Boom für die nächsten Jahre. Die Folge ist eine Paketflut, die sich jede Nacht durch Deutschland wälzt. Fast alle Pakete werden mit Lastwagen transportiert, deren Dieselmotoren CO2 in die Luft blasen. Doch das will die Deutsche Post mit ihrer Pakettochter DHL künftig ändern. Mehr Pakete sollen auf die Schiene, die LKW-Karawane so kürzer werden.

Großbeeren zur Drehscheibe des Pilotversuchs

Im Zentrum des Pilotprojekts steht das Containerterminal nahe des brandenburgischen Großbeeren (Teltow-Fläming) südlich von Berlin. Lastwagen liefern Pakete aus Berlin und Brandenburg an. In Großbeeren werden sie auf Güterwagen umgeladen, die Bahn bringt sie in der Nacht auf der Fernstrecke zum Ziel. Großbeeren wird zur Drehscheibe eines Pilotversuchs, der den Paketverkehr in ganz Deutschland etwas grüner machen könnte. Bisher seien nur zwei Prozent der Pakete auf der Schiene zu Paketverteilzentren am Zielort gerollt, rechnet Tobias Meyer, Konzernvorstand Post und Paket Deutschland vor. In den nächsten Jahren sollen es mit zwanzig Prozent zehnmal soviel werden. Allerdings nur, wenn Laufzeit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit darunter nicht leiden. Klimafreundlicher Transport soll die Posttochter DHL im Wettbewerb nicht zur Schnecke machen. Passt alles, dann hat die Post mit Großbeeren eine Blaupause für andere Ballungsgebiete.

DB Cargo seit Jahren in tiefroten Zahlen

Für die Deutsche Bahn ist das Wachstumsgeschäft eine Chance. Deren Frachttochter DB Cargo schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen. Sigrid Nikutta, Bahn-Konzernvorstand für Güterverkehr möchte der Post gern einen bundesweiten Service verkaufen. "Die Deutsche Bahn AG hat an 44 Standorten genau solche Terminals", wirbt Nikutta um das Interesse der Post, "damit wir diese Postzüge ganz schnell umladen können und noch viel mehr Züge fahren können." Tatsächlich sind Post und Bahn aufeinander angewiesen, um die Klimaziele zu erreichen. Der Verkehrssektor steht deshalb kräftig unter Druck. Zwar sind Dieselmotoren heute deutlich sparsamer und weniger umweltschädlich als vor 30 Jahren. Weil die Nachfrage nach Transportleistungen jedoch geradezu explodiert ist, gilt der Verkehr als das größte Sorgenkind der Klimawende. 1990 blies er 164 Millionen Tonnen Treibhausgas in die Luft. Heute sind es trotz aller Fortschritte in der Motorentechnik mit jährlich 146 Millionen Tonnen Kohlendioxid kaum weniger. Bis 2030 muss der Treibhausgasausstoß des Verkehrssektors jedoch auf 85 Millionen Tonnen CO2 nahezu halbiert werden.

Klimafreundliche Pakete nicht zum Nulltarif

Die Logistik-Branche steht deshalb vor einer Rosskur, die nur mit der Bahn klappen wird. Dort kann man Güterzüge buchen, die schon heute zu 95 Prozent mit Ökostrom Windkraft fahren. Entsprechend sinkt beim Transport mit der Bahn im Vergleich zum Lastwagen der CO2-Ausstoß. Allerdings gibt es klimafreundliche Pakete nicht zum Nulltarif. Postkunden zahlen einen Öko-Aufschlag und auch die Bahn muss kräftig investieren, um das anziehende Geschäft mit grünen Paketen zu bewältigen. Auch mit der Bahn müsse das Paket in der Regel am nächsten Morgen am Zielort sein, mahnt Postmanager Tobias Meyer. Das geht nur mit schnelleren Trassen, schnelleren Waggons und leistungsfähigeren Drehscheiben, an denen die Pakete in Ballungsräumen vom gelben Post-LKW auf die Bahn verladen werden. Die Güterbahn und das Netz leistungsfähiger machen, das dürfte über Jahre hinweg zusätzliche Milliardenbeträge kosten. Paketversender erwarten die Zustellung am nächsten Tag. Das Paketnetz der Bahn besteht bisher aus bundesweit 13 Verbindungen, die aber nur am Wochenende rollen. Zusätzlich hat die Bahn nun weitere Verbindungen eingerichtet, die im nächtlichen Linienverkehr auch werktags fahren, damit der Pilotversuch in Großbeeren gelingt.