Helmut Krüger Potsdam Samstag, 30.10.2021 | 09:26 Uhr

Über kurz oder lang sollte dahingekommen werden, zu eben jenen Fluggastzahlen zu kommen, die während der Hochzeit von Corona herrschten. In meinen Augen geradezu eine Idealgröße. Alles Darüberhinausgehende steht demjenigen entgegen, was auf Treffen in Paris oder Glasgow verkündet wird.



Wie kann der nächste Schritt so getan werden, dass er zu allem lauthals Verkündeten nicht im eklatanten Widerspruch steht, wo doch das tonnenschwere In-die-Luft-Erheben sehr viel mehr Energie verschlingt als das Bewegen zu ebener Erde, was etliche Menschen zu Rollkoffern greifen lässt, anstatt Koffer über Hunderte von Metern voller Anstregung zu tragen?