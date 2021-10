Regional, nachhaltig, eiweißhaltig - Warum die Lupine Soja den Rang ablaufen könnte

Bild: dpa/W. Wagner

04.10.21 | 19:56 Uhr

Die Sojabohne spielte in der DDR keine Rolle - zu teuer war ihr Import. Die Lupine dagegen ist auf ostdeutschen Äckern lange bekannt. Nun kämpft die alte Pflanze um den Einzug in die Supermarktregale in Berlin und Brandenburg. Von Frauke-Anja Schatz



Ambitionierte Wortschöpfungen wie "Lupino" oder "Lughurt" machen neugierig, aber viele Verbraucher*innen haben sie noch nicht für ihren täglichen Bedarf entdeckt. Dabei scheint die Lupine eine echte Wunderpflanze zu sein.

Im Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung (ZALF) in Müncheberg experimentiert Wissenschaftler Moritz Reckling seit Jahren mit der Lupine. Ihn fasziniere, dass diese Pflanze ihre Düngung selbst organisiert: "Die Lupine geht mit Bakterien über die Wurzeln eine Symbiose ein, so dass sie Stickstoff aus der Luft aufnehmen kann." Dies sei einzigartig in der Natur. Düngung? - Nicht nötig.

44 min | UT Mo 04.10.2021 | 20:15 | SUPER.MARKT SUPER.MARKT vom 04.10.2021 Frischetheke: schlechte Haltungsnoten +++ Reisen mit Rollstuhl: kein Weiterflug trotz Ticket +++ Schädlingsbekämpfung: Raus mit den Mäusen! +++ Lupine: regionaler Protein-Protz +++ Stabmixer: Keime unter der Haube +++ Produktzwillinge: Einer ist günstiger +++ Moderation: Janna Falkenstein

Nachhaltiger im Vergleich zu Soja

Und die Lupine kann mehr: So überflügelt sie in punkto pflanzliches Eiweiß andere typische Eiweiß-Lieferanten. Die Lupine hat damit gute Chancen als Fleisch- und Soja-Ersatz, denn Soja ist - oft auf gerodeten Regenwaldflächen angebaut und auf langen Transportwegen importiert - weniger nachhaltig. Zurzeit kommen immer mehr Lupinen-Produkte auf den Markt - auch als Fleischersatz. Moritz Reckling beschreibt den Geschmack dieser Produkte als "neutral". Bei der Zubereitung komme es darum auf Gewürze an. "Lupinenkaffee schmeckt eher nussig, rauchig, hat einen röstigen Geschmack. Man kann selbst den Samen in der Pfanne rösten. Dann hat man ein Heißgetränk. Nicht so wie Kaffee, sondern mehr wie Getreidekaffee."

Weniger Fett, weniger Kohlenhydrate - aber mehr Euro

Neben dem hohen Gehalt an pflanzlichem Eiweiß ist ein weiterer Vorteil der Produkte aus den Lupinensamen, dass die Anteile an Fett und Kohlehydrate sehr gering sind. Damit werden Lupine-Produkte für Figurbewusste interessant.



Viele Lupinenprodukte sind bei Verbrauchern aber kaum bekannt. Im Preisvergleich etwa zu herkömmlichen Supermarkt-Produkten ist das Lupinen-Schnitzel mit 200 Gramm Gewicht zum Beispiel 60 Cent teurer als ein Schweineschnitzel. Der Lupinen-Kaffee ist im Preis dem Bohnenkaffee ähnlich, ebenso der Lupinen-Milchersatz verglichen mit der Kuhmilch. Einen deutlichen Unterschied allerdings gibt es bei einem Produkt: dem Lupinen-Mehl. Es ist zehnmal so teuer (14 Euro) wie herkömmliches Weizenmehl (ca. 1,30 Euro).

unsplash/Jess Bailey FAQ l Tiermilch: Macht krank oder hält gesund? - Milchmythen im Check Über diese weiße Flüssigkeit gibt es immer wieder Diskussionen: Milch. Für die einen schmeckt Kaffee nur, wenn die von der Kuh drin ist, für die anderen darf es nur Pflanzenmilch sein. Oft sind die Argumente politisch, aber wie steht es um gesundheitliche Aspekte bei der tierischen Milch? Gut für die Knochen oder doch Krankheitsverstärker? Die Argumente gehen weit auseinander. rbb-Praxis erklärt, was an den Argumenten dran ist.

Die Lupine ist eine Brandenburgerin

Ein großer Vorteil gegenüber der Sojabohne ist die Reiseökologie: Die Lupine wächst um die Ecke. In Brandenburg gibt es beim Lupinenanbau ebenso wie in mehreren anderen ostdeutschen Bundesländern eine lange Tradition. Jörg Juister aus Angermünde ist erst seit sechs Jahren Lupinenbauer und mit viel Leidenschaft dabei. Er traut sich gern an Pflanzen ran, die nicht Standard sind, wie er sagt. Und er schwärmt von der Lupine: "Ich glaube, es ist eine empfindliche Pflanze, die einem sofort spiegelt, wenn man was falsch macht."



Agrarforscher Moritz Reckling erläutert: "Die Lupine braucht einen Boden, auf dem sie gut wachsen kann, der sollte zum Beispiel keinen zu hohen PH-Wert haben." Auch müsse die Lupine rechtzeitig ausgesät werden: "Der Termin ist hier entscheidend", so Reckling. Zudem müsse man sie unbedingt vom Unkraut freihalten. "Und man muss eine Sorte wählen, die zum Standort passt", erklärt Reckling.

In diesem Tagen nun steht die Lupinen-Ernte an. Auf den Angermünder Feldern treffen sich dazu Prüfer und Produzenten. 340 landwirtschaftliche Betriebe gibt es derzeit in Brandenburg, deutschlandweit sind es 2.760, die die Lupine verarbeiten. Auf rund 7.600 Hektar Fläche werden in Brandenburg laut Statistischem Bundesamt mit der Lupine bebaut - das ist eine Zahl, die in den letzten zehn Jahren relativ konstant blieb.

Ariane Böhm/rbb Rezept: Smoothie-Bowl - Billig Bowl: So geht Superfood günstig Alle reden von Superfoods und ihren Wunderkräften, aber was ist eigentlich Superfood? Der Begriff ist vor allem: Marketing. Wir zeigen dir, wie du eine Billig-Bowl machst, die viel regionaler, ökologischer und günstiger ist – aber genauso gesund.



Lebensmittelhersteller sind nun gefragt

Elke zu Münster, Qualitätsprüferin, schätzt die diesjährige Ernte in Angermünde als sehr vielversprechend ein: "Die schmecken sehr mild, das sind schöne gelbe Körner." Ein Lob, das Landwirt Juister freut. Schließlich lege er großen Wert darauf, dass er die weiße Lupine auch von Verschmutzung freihält. In diesem Jahr nutzt er dafür erstmals einen besonderen Trick für die Befruchtung: "Es wird immer gesagt, die Biene mag die Lupine nicht, weil die in den tiefen Kelch nicht reinkommt. Und da hat mir ein Imker mal erklärt: 'Dann nimm Hummeln!' Das haben wir gemacht."

Ernährungsexperten, Landwirte, Umweltwissenschaftler, Naturschützer - alle sind begeistert. Nun müssen die Landwirte und Produzenten auch die Verbraucher von der Lupine als Wunderpflanze überzeugen.

Sendung: Supermarkt, 04.10.2021, 20.15 Uhr