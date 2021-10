Nina Maibom ist Auszubildende im zweiten Semester am Berufsbildungszentrum der DRK- Schwesternschaft Berlin. Die 28-Jährige hat ihre Probezeitprüfung geschafft. Sie kann und wird ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft fortsetzen. Elf ihrer ursprünglich 27 Mitschülerinnen und Mitschüler, die mit ihr im Frühjahr angefangen haben, sind nicht mehr dabei. Sie haben aufgegeben. Über 40 Prozent weg – so richtig überrascht sei sie nicht, sagt Nina Maibom: "Der Schichtdienst und dann die Arbeit auch am Wochenende – mir war klar, dass das so kommen würde. Mir war auch klar, dass das dazu gehört. Aber trotzdem muss man sich erst finden und auch lernen, bei Freunden abzusagen", räumt die 28-jährige Kreuzbergerin ein.

Das Lernen in der Gemeinschaft fehlte auch bei allen anderen Berufsgruppen. Dennoch hat die IHK Berlin in ihren Brachen Industrie, Handel und Gewerbe einen umgekehrten Trend festgestellt: Dort ist die Abbrecherquote unter den Azubis in der Corona-Krise sogar gesunken – von über 3.200 im Jahr 2019 auf etwa 2.700 ein Jahr später und damit mitten in der Pandemie. "Die Krise schweißt offenbar zusammen", sagt IHK-Sprecherin Claudia Engfeld. "Die Azubis suchen Sicherheit und halten deshalb auch an ihren Ausbildungsverträgen fest."



Was läuft also anders als in der Pflegeausbildung?