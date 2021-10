Die Bundesregierung wollte gut 30 Jahre nach der Wiedervereinigung einen Eindruck bekommen, wie es den Kommunen ist Ostdeutschland geht, nach all den Umbrüchen, Aufbrüchen und Krisen. Das beauftragte Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat deshalb zwölf Kommunen in Ostdeutschland genauer unter die Lupe genommen, Städte und Dörfer, die breit über die Landkarte verteilt sind.

Die Studie beschreibt als eine der schwierigsten Herausforderung für alle ostdeutschen Kommunen den wirtschaftlichen Strukturwandel. Wittenberge stand nach der Wiedervereinigung vor einem kompletten Neuanfang. "Wittenberge war eine klassische Industriestadt mit Altindustrien, also grau geworden, ziemlich auf Verschleiß gefahren, auch was das Wohnen angeht", erzählt Bürgermeister Oliver Hermann.

In den letzten 30 Jahren wurden in Wittenberge gut 70 Millionen Euro für den Stadtumbau investiert. Die Stadt hat sich nach der Ansicht ihres Bürgermeisters "komplett gedreht" und das auch im wörtlichen Sinne. "Früher lag die Elbe hinter der Stadt und war Schifffahrtsweg und Abwasserkanal für die Industrien. Heute liegt die Elbe vorne. Am Fluss wird gewohnt, da gibt es Tourismus, Kultur und Einkaufsbummel. Statt ausschließlich Industrie haben wir eine Vielfalt von Arbeitgebern", sagt Hermann.

Die Forscher des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung hoben bei der Veröffentlichung ihrer Studie den Ideenreichtum ostdeutscher Kommunen hervor. In Wittenberge sei das Projekt "Summer of Pioneers" aus dem Jahr 2019 besonders beeindruckend gewesen. Damals lud die Stadt 20 Menschen aus der Digitalbranche für ein halbes Jahr nach Wittenberge ein und stellte ihnen günstige Wohnungen und einen Coworking-Space zur Verfügung. Dafür mussten sie etwas für die Stadt entwickeln.

Oberbürgermeister Wilke hat die Bewerbungskampagne für das vom Bund geplante Zukunftszentrum in Frankfurt (Oder) vorgestellt. Dabei rief er die Bürgerinnen und Bürger auf, sich aktiv am Bewerbungsprozess zu beteiligen.

Das Projekt war so erfolgreich, dass es mittlerweile kopiert wird, erzählt Susanne Dähner vom Berlin-Institut. "Fast der Hälfte der Projektteilnehmer gefiel es in Wittenberge so gut, dass sie ihren Aufenthalt verlängern oder sogar ein zweites Standbein in der Stadt aufbauen wollten. Mittlerweile wurde das Projekt in Nordrhein-Westfalen, in Nordhessen und im Süden des Schwarzwalds übernommen", sagt Dähner.

Das Forschungsinstitut sieht als positive Entwicklungen in Herzberg, dass es hier viele unterschiedliche Schulen mit einem großen Einzugsgebiet gibt, sowie ein Pilotprojekt einer Online-Bürgerbeteiligungsplattform. In Golzow, dem Dorf aus der bekannten Dokumentation "Kinder von Golzow", seien einige Handwerkbetriebe neue gegründet worden. Das Dorf schrumpfe immerhin nicht mehr so schnell wie direkt nach der Wiedervereinigung.