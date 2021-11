Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist erneut gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstagvormittag mit. Der positive Trend halte damit an, hieß es im Arbeitsmarktbericht.

In beiden Ländern bestehe weiter eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, teilte die BA weiter mit. In Berlin sind 22.898 freie Stellen von Unternehmen gemeldet. Das sind 4.300 mehr als im Vorjahr. Brandenburger Unternehmen haben den Arbeitsagenturen und Jobcentern 25.783 unbesetzte Stellen gemeldet - ein Zuwachs um 4.683 im Vergleich zum Vorjahr.

Neue Anzeigen zur Kurzarbeit gaben im November laut Bericht in Berlin 88 Betriebe für 647 Beschäftigte ab, in Brandenburg 192 Unternehmen für 2.905 Beschäftigte. Die tatsächlich geleistete Kurzarbeit könne derzeit für den Monat August ausgewiesen werden, hieß es weiter. Demnach haben in Berlin 40.481 Beschäftigte kurzgearbeitet. In Brandenburg waren 15.643 Personen in Kurzarbeit. Die Kurzarbeiterquote - der Anteil der Kurzarbeitenden an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - betrug in Berlin 2,5 Prozent, in Brandenburg 1,8 Prozent.