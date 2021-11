Joki Dienstag, 23.11.2021 | 13:10 Uhr

Tja, wer will schon mit Maske stöbern, wenn der trockene Hals nervt und jede Klamotte nach Klamotte MIT Maske aussieht? Den Rest kannste eh online bestellen. Und braucht man was? Was hat sich denn "abgenutzt" in den letzten 2 Jahren, was man noch kaufen KANN (dank Lieferkettengedöns...)? Socken, Unnerwäsche? Mehr als fernsehen kannste nicht - ggf. jeder an einem Gerät. Ja wat nun? Ok, wenn Freitag endlich die halbe Sippschaft beim Einkaufen wegbleiben muss wegen 2G gehe ich gechillt ne Jacke suchen. Sofern die nicht Luca oder Warnapp wollen. DANN kauf ich auch nix. Damit schösse sich der EH noch ein Eigentor. Bin gespannt ;-)



Was beängstigend war, war der Typ gestern, der mit DREI Paketen Klopapier heimging! Drei mal 10 Rollen. Nix gelernt in den 2 Jahren???