Das Berliner Start-up Gorillas hat nun einen eigenen Betriebsrat. "Am Samstag wurde die Wahl des Betriebsrats abgeschlossen", erklärte eine Sprecherin des Schnell-Lieferdienstes Gorillas am Montag rbb|24. Zuerst berichtete die "Berliner Zeitung" .

Wegen der Teilnahme an "wilden Streiks" hat der Lieferservice Gorillas zahlreiche Kuriere gefeuert. Arbeitsrechtler bezweifeln, dass die Kündigungen wirksam sind: Offenbar hat es in den meisten Fällen keine Abmahnungen gegeben. Von Roberto Jurkschat

Gorillas war 2020 von Kagan Sümer in Berlin gegründet worden. Die Fahrradkuriere des Unternehmens liefern in mehr als 20 deutschen Städten Lebensmittel aus. Die Besonderheit ist dabei die Lieferzeit: Lebensmittel werden oft innerhalb von zehn Minuten geliefert. Möglich ist dies durch ein dichtes Netz von Zwischenlagern in den Städten, in denen der Dienst angeboten wird.

In die Schlagzeilen war Gorillas zuletzt vor allem wegen eines seit Monaten andauernden Streits um die Arbeitsbedingungen geraten. Ein Zusammenschluss von Mitarbeitern, das "Gorillas Workers Collective", kritisiert unter anderem befristete Verträge, mangelnde Ausrüstung für Fahrer sowie eine schlechte Dienstplanung. Anfang Oktober wurden mehrere Hundert Kuriere entlassen, nachdem sie sich an Streiks beteiligt hatten.