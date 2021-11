Dirk Berlin Dienstag, 02.11.2021 | 10:21 Uhr

Hätten die Grünen Verkehrsreferenten sich mal etwas tiefer in die Materie eingearbeitet, so wäre es nicht zu dieser Ausschreibung gekommen. Ich habe in zwei Eisenbahnunternehmen und einem Zuglieferanten gearbeitet. Leider arbeiten dort in den oberen Etagen fast keine Eisenbahner mehr, sondern konkurrenzdenkende Alfamännchen, denen nur noch Zahlen wichtig sind. Und denen vielleicht vom Mitbewerber auch noch in der Karriere weh getan wurde.

Somit ist dann eine Zusammenarbeit zum Wohle der Fahrgäste ausgeschlossen. Wie z.B. schnell mal eine Umleitung unbürokratisch vereinbaren ect. Schade. Ich hoffe das das Gesamtnetz bei DB bleibt.