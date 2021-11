Der Tarifstreit bei den Asklepios-Kliniken in Brandenburg geht in die nächste Runde. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die nichtärztlichen Mitarbeitenden der Asklepios-Fachkliniken an den Standorten in Brandenburg (Havel) sowie Teupitz und Lübben (Dahme-Spreewald) und in zehn Tageskliniken zum Ausstand aufgerufen. Ab kommenden Montag sollen sie nach dem Willen der Gewerkschaft ihre Arbeit für sieben Tage niederlegen.