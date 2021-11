Bio-Bauer Carlo Horn lässt die Ackerkrume durch seine kräftigen Hände gleiten. Im brandenburgischen Grünheide (Oder-Spree) bebaut er 180 Hektar. Nur 50 davon gehören ihm auch, der Rest ist gepachtet. Er führt hier einen der kleinsten Betriebe. An zusätzliches Land kommt er nicht ran. Zu teuer. "Wir sind hier wirklich umzingelt. Das Investorenland beginnt direkt hinter mir, hinter der B1, und ohne den großen Koffer Geld kommen wir als Kleinbauern an gar keinen anderen Boden mehr ran", sagt er.

Das Höfe-Sterben in Deutschland hält an. Betriebe, die bleiben, werden immer größer. Investoren haben Ackerland als Finanzanlage entdeckt. Die Kauf- und Pachtpreise sind enorm gestiegen und für viele Landwirte schlicht nicht mehr bezahlbar. Der Film begleitet Bio- und konventionelle Bauern und Bäuerinnen in ganz Deutschland, erklärt Fehler im System und zeigt Lösungswege auf.

Er fügt hinzu: "Die Familie, die dahintersteht, hat Vermögen und diese Stiftung ist dann dafür zuständig, das Vermögen zu vermehren und wertstabil anzulegen und kommt dann darauf, dass man in die Landwirtschaft investieren will."

In Brandenburg gehört schon die Hälfte der Flächen großen Agrarunternehmensgruppen. Das hat auch etwas mit der Finanzkrise zu tun und den geringen Zinserträgen, die man für klassische Anlagen bekommt. Das beobachtet auch Andreas Tietz, er ist Bodenmarktexperte des staatlichen Thünen-Instituts für ländliche Räume: "Es gibt Möbelunternehmer, es gibt Banker, Immobilienunternehmer, es gibt große Familienstiftungen von großen Konzernen", sagt er.

Bio-Bauer Horn empfindet seine Situation als so unsicher, dass er in seinen Hof nicht mehr investiert. Die Gebäude liegen auf einem ehemaligen LPG-Gelände, dass er gepachtet hat. Dieses Land wurde an einen Investor verkauft, mit dem er sich jetzt um Pachtpreise und um das Eigentum an den Gebäuden juristisch streitet. Der Hof wird wohl auch an den Investor gehen.

Auch gehen der Landwirtschaft ständig Flächen verloren: Aus einem Acker wird Bauland, ein Parkplatz oder eine Biogasanlage. Flächenverlust und Finanzspekulation haben Folgen: Die Kaufpreise haben sich in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht, die Pachtgebühren sind im bundesweiten Durchschnitt um mehr als 60 Prozent gestiegen. Das hat dazu geführt, dass das "Höfe-Sterben" in Deutschland nach wie vor anhält. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der bäuerlichen Betriebe noch einmal halbiert.

Ihm bleiben noch seine eigenen 50 Hektar Land. Eine Baugenehmigung für einen neuen Hof ist jetzt das Ziel. Mit dem Betrieb hat er sich auf Gräser und Futtermittel spezialisiert, die er zum Beispiel an Pferdebesitzer liefert. Um zu überleben, rücken die verbliebenen Höfe der Gegend enger zusammen. Egal ob bio oder konventionell.

Deshalb hat der kräftige und bärtige Landwirt die Haltung von Weide-Enten und die Zucht von Uckermärker Rindern aufgegeben. Auch wenn es ihm schwerfällt: "Das ist ein Lebenswerk, was über drei Generationen dort aufgebaut wurde im Nachwendebereich und wo es meiner Generation anheimgefallen ist, dieses Lebenswerk an einen Haken zu hängen und die Tiere zu verkaufen."

Die Befürchtung Horns: Wenn Boden- und Pachtpreise weiter steigen, wird es trotz Kooperation eng. Auch wenn er von der Politik enttäuscht ist, nur sie kann ihm wirklich helfen: "Sie muss jetzt entscheiden welches Gesellschaftsmodell wir wollen. Wollen wir Kooperation und Wertschöpfung auf lokaler Ebene, dass auch die Kinder und Enkel hier in der Region noch eine Existenzberechtigung haben oder wollen sie, dass überregionale Investoren das Land aussaugen", sagt er.

Seit zwei Jahren wird das Landwirtschaftsministerium in Brandenburg von grünen Politikern geführt, noch länger gibt es einen Tierschutzplan. Doch die Kritik an der Haltung der Tiere lässt nicht nach. Was hat sich verändert? Von Amelie Ernst

Tierschutz in Brandenburg

Was die Summe der öffentlichen Gelder angeht, ist der Agrarbereich in der EU König: 55 Milliarden Euro pro Jahr – kein anderer Bereich wird so mit Geld ausgestattet. Damit werden auch Subventionen finanziert, das Motto: Wer viel Fläche hat, bekommt viel.

Weil davon kleinere Bauern nicht profitiert haben, wurde jahrelang über eine Agrarreform diskutiert. Auch ökologische Aspekte sollten in die künftige Finanzierung einfließen. Das Ergebnis hat viele ernüchtert: Bauern, Umweltverbände zum Beispiel, aber auch Grüne und Sozialdemokraten. Denn Parlament, Rat und Kommission haben entschieden, dass vieles in gleichen Bahnen bleibt. Es soll zwar mehr Geld für Umweltleistungen geben, und Gelder sollen stärker als bislang zugunsten kleinerer Betriebe umverteilt werden. Aber im Volumen ist das nur ein kleiner Teil, die großen Summen gehen auch weiterhin an die großen Betriebe. Und eine verpflichtende Obergrenze bei den Zahlungen pro Fläche wird es nicht geben.

Der Kampf ums Land hält an - das Höfe-Sterben auch.