Wichtiger Bestandteil des Tarifvertrags "Gesundheitsfachberufe Charité" sei eine fest definierte Mindestpersonalbemessung, hieß es weiter. Das betreffe alle Stationen mit Patientenbetten sowie die Bereiche OP, Anästhesie, Radiologie, Zentrale Notaufnahme und die Entbindungsräume. Der Tarifvertrag soll den Angaben zufolge am 1. Januar 2022 in Kraft treten und bis zum 31. Dezember 2024 gelten.

Die Verdi-Tarifkommission habe dem Ergebnis bereits zugestimmt und empfehle den Mitgliedern die Annahme, so die Gewerkschaft. In den kommenden Wochen wird Verdi eine Mitgliederbefragung über das Ergebnis durchführen. Auf Basis des Mitgliedervotums wird die Tarifkommission abschließend bis spätestens zum 15. Dezember entscheiden.

Carla Eysel vom Vorstand Personal und Pflege der Charité sprach von einem positiven und wichtigen Signal "in dieser durch die Pandemie geprägten, schwierigen Zeit". Mit den Schwerpunktsetzungen in der Personalbemessung und dem Einsatz möglicher Belastungspunkte gelinge der Charité "der Einstieg in sehr gute Arbeitsbedingungen in der Pflege und in den weiteren Gesundheitsfachberufen".

"Durch das Tarifergebnis sind wir unserem Ziel der nachhaltigen Entlastung der Beschäftigten deutlich nähergekommen", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Melanie Guba. Der Tarifvertrag werde dazu beitragen die Gesundheitsberufe attraktiver zu machen.

Seit dem 9. September hatte die Gewerkschaft dafür gekämpft, Pflegekräfte zu entlasten, etwa durch eine höhere Personaldichte.