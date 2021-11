Klimafreundlich bauen in Berlin - Wenn Holz den Beton ersetzt

Di 16.11.21 | 09:00 Uhr | Von Wolf Siebert

rbb Video: Abendschau | 15.11.2021 | Wolf Siebert | Bild: rbb

Beim Wohnungsbau werden viele Treibhausgase freigesetzt - vor allem Beton gilt als Klimakiller. zugleich werden in Berlin dringend neue Wohnungen benötigt. Umweltfreundliche Alternativen sind also gefragt. Die Howoge setzt auf Holz. Von Wolf Siebert

Vierstöckige Häuser mit viel Platz und Grün dazwischen gibt es im Neubauquartier in Berlin-Johannisthal. Autos sind hier tabu, deshalb hört man vor allem Kinderstimmen durch die Gegend schallen. 314 Wohnungen mit Balkons oder Terrassen gibt es, sie haben sehr günstige Werte, was Energieverbrauch und Wärmeverlust angeht. Und sie sind überwiegend aus Holz. "Holzhybrid" heißt das genau, sagt Howoge-Geschäftsführer Ulrich Schiller. "Das bedeutet, dass sie einen Stahlbeton-Kern haben, meistens den Treppenhauskern oder auch den Fahrstuhlschacht. Das heißt, die konstruktiven oder die Fassadenelemente sind aus Holz."

Holz: Baustoff der Zukunft für die Howoge

Herkömmliche Bauten sind oft aus Beton, und der enthält Zement. Bei der Herstellung einer Tonne Zement entsteht aber so viel CO 2 wie bei fünf Autofahrten von Berlin nach München. Deshalb setzt die Howoge bei Neubauten auf Holz: "Holz ist für uns der Baustoff der Zukunft. Er ist regional verfügbar. Anders als bei anderen Baustoffen wird bei seiner Herstellung kaum CO 2 verwendet, und er ist dann ein CO 2 -Speicher. Holz ist also ein sehr ökologischer Baustoff, den wir sehr gern verwenden."

Holz speichert also Kohlenstoff - aber wie funktioniert das genau? Ein Baum absorbiert CO 2 . Während der Photosynthese trennt er Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O) voneinander. Der Sauerstoff wird wieder freigesetzt, der Kohlenstoff bleibt im Baum - sogar wenn der gefällt wird - und wird nicht in die Atmosphäre freigesetzt. Ein Kubikmeter Holz speichert das Äquivalent von einer Tonne CO 2 an Kohlenstoff (340 Kilogramm).

Holzbau ist teurer als herkömmliche Bauarten

Die Gebäude in den Johannisgärten bestehen bis zu 60 Prozent aus Holz, Schaukeln und Bänke im Quartier auch. Die Howoge würde gern noch mehr Häuser in Holzbauweise errichten, sagt Ulrich Schiller, doch die sind aktuell noch fünf bis zehn Prozent teurer als herkömmliche Bauarten: "Wenn wir mit klassischen Bauarten in Ausschreibungen gehen, bekommen wir viel mehr Angebote als mit holzhybrider Bauweise." Im Holzhandwerk fehle es zudem an Personal. Ungünstig sei auch, dass die Holzpreise weltweit in die Höhe gegangen sind. Auf den Mietpreis wirke sich das Bauen mit Holz bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Howoge jedoch nicht aus. Sie müsse Wohnungen zu bezahlbaren Preisen anbieten, egal ob sie aus Holz oder Beton gebaut sind, sagt Ulrich Schiller.

Die Howoge hat sich hohe Ziele gesetzt

In den vergangenen Jahren hat die Howoge 5.000 Wohnungen gebaut, davon 330 in Holzhybrid-Bauweise. 500 weitere sind nach Angaben des Geschäftsführers im Bau, noch einmal 500 in Planung. Insgesamt hat sich die Wohnungsbaugesellschaft hohe Ziele gesetzt: Beim Neubau wolle man klimaneutral werden, sagt Ulrich Schiller: "Dann muss man natürlich beim Bauen darauf achten, dass die Baustoffe CO 2 -neutral sind. Von daher gehen wir mal davon aus, dass wir fast ausschließlich in Holz bauen werden, wenn das geht."

Holz nicht nur beim Neubau interessant

In Deutschland werden aktuell 20 Prozent aller Neubauten mit Holz gebaut. Auf 50 Prozent ließe sich das steigern, sagt Sabine Djahanschah von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die innovative und modellhafte Vorhaben zum Schutz der Umwelt fördert. Für Djahanschah ist Holz nicht nur beim Neubau interessant. Großes Potenzial sehe sie bei der Sanierung von Fassaden, beim Aufstocken bestehender Häuser und bei der sogenannten "Nachverdichtung", wenn zum Beispiel Freiflächen zwischen bestehenden Häusern mit Wohnungen bebaut werden. Holz ist nicht zuletzt ein guter Baustoff, wenn es in die Höhe geht. In Hamburg wird gerade ein 65 Meter hohes Wohnprojekt realisiert. Das trägt den Namen "Roots" – "Wurzeln". Nach seiner Fertigstellung wird es das höchste deutsche Haus aus Holz sein. Rund 30 Prozent der Wohnungen sind öffentlich gefördert, der Rest sind Eigentumswohnungen.

