Nach mehreren Warnstreiks in den letzten Wochen gehen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes die Gespräche weiter. Bis Sonntagabend soll in Postdam verhandelt werden. Beide Seiten hoffen nach zwei erfolglosen Runden auf einen Durchbruch.

Der Tarifstreit um die Bezahlung der mehr als 800.000 Angestellten der Bundesländer ohne Hessen steht vor der entscheidenden Runde. Am Samstagnachmittag kommen die Tarifparteien in Potsdam zum dritten Mal zusammen, um in zweitägigen Verhandlungen einen Abschluss auszuhandeln.



Die beiden vorangegangenen Tarifrunden blieben ohne Annäherung. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund fordern fünf Prozent mehr Geld für den öffentlichen Dienst, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr. In den vergangenen Tagen haben Tausende Beschäftigte von Behörden, landeseigenen Kitas und Schulen auch in Berlin Warnstreiks eingelegt und die Arbeit für mehrere Stunden ruhen lassen, um den Druck auf die Tarifgemeinschaft der Länder zu erhöhen.