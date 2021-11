Weddinger Berlin Montag, 01.11.2021 | 17:49 Uhr

Genau so ist es! Güterbahnhof Schöneweide: weg. Insbrucker Platz: weg. Pankow: weg. Moabit: stark verkleinert. Neukölln: dito. Stattdessen baut man dort nun Häuser oder auch nichts, wie in Pankow. Daran verdeutlicht sich die Schizophrenie der Öko-Krieger und der sog. Stadtplaner: der Lebensqualität wegen will niemand an einem innerstädtischen Güterbahnhof wohnen, aber LKW will man auch keine haben (die die Güter aus dem Umland in die Stadt karren, da es ja kaum noch Umschlagplätze gibt). So wird das leider nichts mit der ökologischen Wende.