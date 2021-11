Wochenlang haben die nichtärztlichen Beschäftigten in den Brandenburger Asklepios-Kliniken gestreikt, weil sie wesentlich weniger Geld bekommen als die Kollegen an den Hamburger Standorten des Konzerns. Jetzt wurde ein Tarifkompromiss erreicht.

Die Asklepios Kliniken in Brandenburg und die Gewerkschaft Verdi haben im Tarifkonflikt eine Einigung erzielt. Das teilten beide Seiten am Freitagabend mit. Nach insgesamt acht Verhandlungsrunden sei der Durchbruch gelungen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Nach Angaben der Gewerkschaft hat die Verdi-Tarifkommission der Einigung zugestimmt. Nun stehe noch eine Zustimmung der jeweiligen Gremien sowie eine Urabstimmung aller Verdi-Mitglieder aus.

Wegen des Tarifkonflikts hatten die Beschäftigten in den vergangenen Wochen wiederholt gestreikt. Der Gewerkschaft ging es in dem Arbeitskampf um gleiche Gehälter in Ost und West. Laut Verdi erhalten die Beschäftigten bislang nach einem Haustarifvertrag für die gleiche Arbeit teilweise bis zu 10.600 Euro weniger pro Jahr als die Kollegen an den Hamburger Standorten des Konzerns. Neben den drei Fachkliniken betreibt Asklepios in Brandenburg auch zehn Tageskliniken.