Der iPhone-Hersteller Apple eröffnet eine zweite Repräsentanz in Berlin. Der US-Konzern bestätigte am Freitag, dass der Apple Store in der Rosenthaler Str. 44 in Mitte entsteht.

In Fachkreisen wurde bereits seit Monaten über einen zweiten Apple Store in der Hauptstadt spekuliert - unter anderem, weil der Konzern neue Mitarbeiter für einen zweiten Berliner Standort suchte [maclife.de] und weil der Neubau in der Rosenthaler Str. mit seinen großen Glasfronten stark an andere Apple Stores erinnert [ifun.de].

Seit 2013 betreibt Apple eine Filiale am Berliner Kurfürstendamm in der City West. Wann genau der neue Apple Store die ersten Besucher empfangen wird, ist noch unklar. "Eröffnet bald", hieß es dazu lediglich von Apple.