IG Metall kündigt Widerspruch an - Alstom kündigt Stellenabbau in Berlin und Brandenburg an

Fr 10.12.21 | 14:20 Uhr

Bild: dpa/Danilo Dittrich

Alstom will in Deutschland insgesamt bis zu 1.300 Stellen abbauen. Die Standorte in Berlin und Brandenburg sind davon besonders betroffen. Die Gewerkschaft IG Metall will das aber nicht ohne Widerspruch hinnehmen.



Der französische Zug- und Bahntechnik-Hersteller Alstom will an mehreren Standorten in Deutschland Stellen abbauen. Entsprechende Pläne gab das französische Unternehmen am Freitag bekannt. Demnach müsse man eine "Anpassung der Positionen in der Fertigung" vornehmen. Dafür sei eine Spanne von 900 bis 1.300 Stellen im Gespräch. Über die Pläne wurde am Freitag betriebsintern diskutiert. Laut Gewerkschaft IG Metall sind die Standorte in Berlin, Brandenburg und Sachsen am stärksten vom geplanten Personalabbau betroffen. So sollen in Hennigsdorf im Brandenburger Landkreis Oberhavel 350 bis 450 Stellen gestrichen werden. Im Alstom-Headquarter in Berlin fallen laut Gewerkschaft 50 bis 100 Stellen weg.

imago images ÖBB kündigt Lieferverträge - Alstom-Bahnwerk in Hennigsdorf verliert Großauftrag Alarmstimmung im Alstom-Standort in Hennigsdorf: Dem Unternehmen ist ein wichtiger Auftrag weggebrochen. Die Österreichische Bundesbahn zieht Dutzende Zug-Bestellungen zurück. Der Bürgermeister der Gemeinde reagiert besorgt.



Neue Jobs in den Arbeitsbereichen Software und Digtalisierung

Personalabbau bedeute immer auch Know-how-Verlust, kritisierte Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall in Berlin-Brandenburg-Sachsen, die Alstom-Pläne am Freitag. Für eine Mobilitätswende auf der Schiene werde aber qualifiziertes Personal gebraucht. Zugleich kündigte sie Beratungen mit den Betriebsräten an. Die geplanten Stellenstreichungen werde man nicht widerspruchslos hinnehmen. Der Hersteller hat darauf verwiesen, dass man um Einsparungen in der klassischen Produktion nicht herumkomme. Ziel sei es, wettbewerbsfähiger zu werden. Alstom starte dazu einen "kompakten Transformationsplan". Gleichzeitig hat Alstom bekanntgegeben, dass in anderen Arbeitsbereichen wie Software und Digtalisierung bis zu 700 neue Stellen geschaffen werden sollen - unter anderen in Berlin, Braunschweig und Mannheim. Derzeit arbeiten an allen deutschen Alstom-Standorten rund 9.400 Beschäftigte.



dpa/Paul Zinken Verhandlungen über Standort Hennigsdorf - Alstom übernimmt deutsche Bahnsparte von Bombardier Der französische Alstom-Konzern übernimmt am Freitag die in Deutschland ansässige Bahnsparte von Bombardier. Bereits vor der Fusion verhandelt der TGV-Hersteller über den Verkauf von Teilen des Standorts Hennigsdorf an Skoda Transportation.

Geschäftslage bei Alstom schwierig

Die Geschäftslage bei Alstom war in den vergangenen Jahren wiederholt schwierig. Ende Januar schlossen die Franzosen ihre Fusion mit der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns ab - so entstand die zweitgrößte Firma der Branche. Zuvor war ein Zusammengehen mit der Zugtechnik von Siemens am Widerstand der EU-Kommission gescheitert.

Auch die Corona-Krise hatte für der Konzern Folgen. In der zweiten Hälfte des vorigen Geschäftsjahres 2020/2021 (Ende März) waren der Auftragseingang und der aus eigener Kraft erzielte Umsatz - ohne Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte - bei Alstom insgesamt rückläufig. Der Nettogewinn ging auf 247 Millionen Euro zurück, nachdem ein Jahr zuvor ein Plus von 467 Millionen Euro in der Bilanz gestanden hatte.

Sendung: Antenne Brandenburg, 10.12.2021, 14 Uhr