Immobilienkonzern Deutsche Wohnen steigt in den MDax auf

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen steigt in den Börsenindex MDax auf. Das Berliner Unternehmen werde in dem Index für mittelgroße Werte ab dem 20. Dezember die Aktien von Zooplus ersetzen, teilte die Deutsche Börse am späten Freitagabend mit.

Experten hatten die Rückkehr des Immobilienkonzerns in die Dax-Familie nach weniger als zwei Monaten erwartet. Deutsche Wohnen war Ende Oktober im Zusammenhang mit der Übernahme durch den Konkurrenten Vonovia aus dem Dax entfernt worden. Als Grund hatte die Deutsche Börse einen unter zehn Prozent gesunkenen Streubesitz genannt.