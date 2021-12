Der Senat hatte im Sommer beschlossen, den weiteren Aufbau nach Auslaufen des Vertrags an ein Landesunternehmen zu vergeben. Jedoch sollen auch Drittanbieter die Möglichkeit erhalten, Ladepunkte zu bauen. Dazu hatte die Verkehrsverwaltung im Sommer erklärt, auf die privaten Unternehmen zugehen zu wollen und diese über die Konditionen zu "informieren". Am Freitag teilte die Verwaltung mit, Grundlage um Ladestationen zu errichten und zu betreiben seien "Sondernutzungserlaubnisse". Entsprechende Vertragsangebote seien derzeit in Vorbereitung. Theoretisch könnte die Verwaltung aber auch den Abbau oder die Übernahme vorhandener Ladestation verlangen. Das Start-Up On Charge aus Köln hatte deshalb nach eigenen Angaben zuletzt nicht in Berlin investiert.

Die allermeisten Berliner Ladepunkte sind im öffentlichen Straßenland, zum Beispiel direkt an Parkplätzen, zu finden.



Während die öffentliche Hand bisher vor allem Ladesäulen errichtet hat, an denen die Fahrzeuge mehrere Stunden (Wechsel-)Strom tanken, setzen private Unternehmen bisher stärker auf Schnellade-Stationen mit Gleichstrom. Tankstellen aber auch Supermarktparkplätze bieten sich dafür an. Automobilkonzerne tüfteln noch an ganz anderen Lösungen. Zum Beispiel Induktionsvorrichtungen, die Autos beim kurzen Stopp an der roten Ampel aufladen.



Laut Verkehrssenatorin Regine Günther (Die Grünene) läge mit der neuen Beauftragung nun auch bei den landeseigenen Ladestationen ein besonderer Schwerpunkt auf dem Ausbau von Schnellladesäulen in allen Berliner Bezirken: Mindestens 200 der geplanten 2.000 Ladestationen sollen an einem Ort mit mehreren Ladepunkten in sehr kurzer Zeit ein E-Auto komplett laden können.