Wenn der Nahverkehr für alle da sein soll, lassen sich gut Betuchte vielleicht mit etwas mehr Chichi locken. Eine Studie verspricht dem Berliner Nahverkehr bei Einführung einer Art schickeren Luxus-Klasse mehr Kunden - mit Preisvorteilen für alle Passagiere.

Der Berliner Nahverkehr könnte sich vor allem an den Stadträndern mit der Einführung einer Art Business-Klasse mehr Kunden sichern und mit den neuen Luxuseinnahmen dann Preisvorteile für die Normalklasse ermöglichen.



Die Essenz der Studie [Downloadlink] im Auftrag des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum - WEF) unter Federführung der Boston Consulting Group (BCG) und der Uni St. Gallen lautet: Schaffen es die Nahverkehrsunternehmen in und um Berlin, die Besserverdienenden mit höherem Komfort in ihre Busse und Bahnen zu locken, lassen diese ihre Autos stehen. Sie können dann mit ihren höheren Erste-Klasse-Preisen für eine mögliche Senkung der Normalpreise und so für mehr Anreize für weitere neue Kunden sorgen.

Besserverdienende haben in Berlin oft schlechtere Anbindung

Untersucht und mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen versehen wurden für diese Studie die Nahverkehrssysteme von Chicago, Peking und Berlin. Berlin bekam in der Analyse anders als die beiden Riesenmetropolen Chicago und Peking den Titel "kompaktes Mittelgewicht" (Compact Middleweight): In Berlin pendeln den Studienautoren zufolge die Menschen im Vergleich zu den anderen beiden Riesenmetropolen eine deutlich kürze Zeit pro Tag: 44 Minuten, während es in Peking 56 und in Chicago 59 Minuten sind. Doch Berlin unterscheidet von den beiden Städten in Sachen Nahverkerhr außerdem: Die weniger dicht besiedelten Viertel, in denen - statistisch - meist die Besserverdienenden wohnen, haben in Berlin laut dieser Vergleichsstudie eine schlechtere ÖPNV-Anbindung. Die Besserverdienenden nehmen das in Kauf und steigen ins eigene Auto.



Hingegen können laut Studie viele Nicht-gut-Verdienende an den Stadträndern diese Option nicht nutzen, weil ihnen das zu teuer wäre.



Aber: Ein ÖPNV, der den Besserverdienenen komfortablere Angebote, also eine 1. Klasse macht, könnte mit den höheren Einnahmen auf den Pendler-Strecken auch Mobilität für weniger gut Verdienende anbieten und gewänne so neue Kunden.

Die wunden Punkte des Berliner Transportsystems

Die Studie weist gleich mehrere ernsthaft wunde Punkte (Most Severe Pain Points) für Berlin aus. Eine Kritik geht an die laut Studienautoren "unsoziale Entwicklung" des Zugangs neuer, flexibler Transporformen (Rufbusse, E-Roller, E-Bikes und Räder per App, Mitfahrgelegenheiten). Die Empfehlung hier: Diese Möglichkeiten müssten in andere ÖPNV-Systeme integriert werden und bezahlbar für alle sein.



Ein zweiter wunder Punkt: Die komplette Digitalisierung der Transportsysteme, also das Rufen, das Abrufen von Fahrplänen und Verfügbarkeiten und das Bezahlen sorgen ebenfalls für eine soziale Spaltung, die manche Stadtbewohner vom ÖPNV ausschließen. Hier müsse es laut den Autoren der Studie Alternativen des Buchens und Abrufens geben, die für alle gut zugänglich und nutzbar sind.



Und zum dritten wird als schweres Defizit von den Autoren betrachtet: Die Vertreibung von Bewohnerinnen und Bewohnern Berlins mit geringerem Einkommen raus aus den Innenstadtbereichen in die Außenbezirke, wo aber eine schlechtere ÖPNV-Anbindung herrscht. Während viele freiwillig an den Rand gezogene besser gestellte Berliner schlicht das Auto für ihre Pendelfahrten nutzen, können die weniger vermögenden Randberliner sich das nicht leisten: Sie brauchen den ÖPNV und wenn es den nicht gibt, stecken sie fest.



Ein bisschen mehr Premiun - ein bisschen Mehr für alle

Die Empfehlung der Autoren der Studie lautet: ÖPNV-Angebote sollten durchaus auch eine Form von Erste-Klasse-Status enthalten. Dies locke neue Besserverdienende, was dann wiederum die Gesamteinnahmen erhöhe, neue Angebote schaffe und zu einem Mehr an Kunden führe. Dieses Mehr ermögliche es, die Angebote für die Normalkunden günstiger zu machn und dies locke dann wieder neue Kunden. Genauer hieße das: Solche Premium Tickets für gut betuchte Kunden könnten bis zu drei oder viel Mal so teuer sein wie bislang, im Gegenzug könnten dann die Preise für die Normalkunden um ein Fünftel sinken.



Dieser teurere Preis für die besseren Plätze etwa müsste dann Netzzugang für ein mobiles Arbeiten garantieren, eine Sitzplatzgarantie und mehr Sitzplatzluxus. Die Empfehlungen entstanden laut Studie nicht einfach aus einer Art Ideenpool sondern sollen ebenfalls getestet und auf ihre Möglichkeiten abgeklopft worden sein, so die Studienautoren.



