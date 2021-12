Die Verdi-Mitglieder der Asklepios -Fachkliniken in Brandenburg haben mit großer Mehrheit für den im November geschlossenen neuen Tarifvertrag gestimmt. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. 94 Prozent der Mitarbeiter an den Standorten Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz (Dahme-Spreewald) hätten sich in der Urabstimmung für die neuen Bestimmungen ausgesprochen, hieß es.

Damit wird noch im Dezember den rund 1.300 nichtärztlich beschäftigten Mitarbeitern für die hohe Corona-Belastung in den zurückliegenden Monaten eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von bis zu 1.200 EUR gezahlt. Ab April erhöhen sich dann die monatlichen Entgelte in zwei Schritten um bis zu 7,5 Prozent. Ab Juli wird die wöchentliche Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich um eine halbe Stunde auf 39,5 Stunden reduziert.

Am 26. November 2021 hatte sich Verdi mit der Asklepios-Fachkliniken Brandenburg GmbH in der achten Verhandlungsrunde auf eine Tarifeinigung verständigt. Zuvor gab seit Mai 2021 insgesamt 29 Streiktage in unterschiedlich langen Streikwellen.