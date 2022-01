Pfandbetrug mit Getränkedosen - Blech gehabt

Seit Jahresbeginn gilt ein Dosenpfand von 25 Cent - aber nur für Getränkedosen, die in Deutschland hergestellt worden sind. Händler importieren pfandfreie Dosen aus dem Ausland, weil sie billiger sind. Das zeigt sich auch in Berlin.

Ein gemütlicher Samstagabend auf der Couch, zu gemütlich zum Kochen, geschweige denn einen Gang ins Lokal. Also Bestellung beim Lieferdienst, langsam grummelt der Magen, es wird später und später. Endlich klingelts, der abgehetzte Bote entschuldigt sich, als Zeichen seiner Gunst gibt es drei Dosen Coca-Cola geschenkt. Bei näherer Betrachtung der weißen Schrift auf rotem Blech fällt auf: Da steht "Eredeti íz". Das ist ungarisch für "Originaler Geschmack", weiß das Internet. Ein Pfandaufdruck fehlt, obwohl Büchsen in Deutschland doch unter das Dosenpfand fallen. Wie lässt sich das erklären?

Ausnahmen gestrichen

Das Dosenpfand gilt in Deutschland schon seit 19 Jahren. Als es 2003 eingfeführt wurde, fiel der Absatz binnen eines Jahres von 7,5 auf 0,2 Milliarden Büchsen. Doch keine Regel ohne Ausnahmen, und von denen gab es bei den Dosenarten mehrere, zum Beispiel für alkoholische Mischgetränke. Seit diesem Jahr gilt ein strengeres Gesetz. Alle Getränkedosen und alle Einwegflaschen aus Kunststoff werden nun mit 25 Cent Pfand belegt. Aber das gilt nur für deutsche Dosen, was beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe (DUH) scharf kritisiert. Aber auch die Berliner Behörden sehen, was da durch die Pfandlücke alles in Mülltonnen und Abfalleimern fliegt. "Produkte, die nicht in Deutschland hergestellt werden und kein Recycling-Pfandsymbol haben, können nicht dem deutschen Recyclingsystem zurückgeführt werden und stellen mithin eine erhebliche Umweltbelastung dar, da die Verpackungen mit dem gewöhnlichen 'Hausmüll' entsorgt oder einfach weggeworfen werden", teilt das Ordnungsamt Reinickendorf auf Anfrage von rbb-SUPER.MARKT mit.

Ökobilanz verbesserungswürdig

Solche Dosen landen dann auf der Straße, der Parkwiese oder im Wald. Mit Pfand passiert das sehr selten: Die Rücklaufquote liegt hier bei 98,5 Prozent. Insgesamt werden deutsche Getränkedosen laut einer Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) zu mehr als 99 Prozent recycelt. "Besser kann es gar nicht laufen", sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Die Ökobilanz solcher Dosen ist allerdings trotzdem ausbaufähig. Zum einen ist verhältnismäßig viel Energie für die Produktion und Verarbeitung des Aluminiums notwendig. Das Metall einer recycelten Dose landet fast komplett in anderen Produkten wie Werkzeugen oder Gussteilen, zeigt eine Auswertung der Deutschen Umwelthilfe [duh.de]. Von einem geschlossenen Kreislauf könne man nicht sprechen. Für jede neue Dose braucht man neu zugesetztes Aluminium, Weißblech und Zinn. Weil es in Deutschland nur wenige Abfüllanlagen für Getränkedosen gibt, sind die Lieferwege verhältnismäßig weit, das vergrößert den CO2-Fußabdruck. All das hat zur Entscheidung geführt, die Ausnahmen fürs Dosenpfand zu streichen. Eigentlich.

Großimport ohne Pfandsiegel

Nach DUH-Recherchen werden Dosenlieferungen in großem Stil von Fachgroßhändlern aus den Niederlanden, Dänemark, der Türkei, Spanien und Polen importiert - ohne Pfand und entsprechendes DPG-Siegel. Das bestätigt auch das Bezirksamt Pankow: "Nach Einschätzung der Zentralen Stelle für Bekämpfung der Schwarzarbeit in Berlin existieren in Berlin Vertriebswege, auf denen Getränkedosen und -flaschen ohne Pfandsiegel insbesondere in Spätis, Imbisse und auch Einzelhandelsgeschäfte und Barbershops gelangen, zudem in regelmäßig großer Stückzahl." Der Import von Getränken aus dem Ausland ist legal. Der Wiederverkauf ohne Pfand aber ist illegal, jedoch ein lohnendes Geschäft. Die importierten Dosen sind günstiger, dazu spart man sich die 25 Cent Aufschlag, ist damit deutlich billiger als die Supermarkt-Konkurrenz und trickst dabei ganz nebenbei noch mit der Umsatzsteuer. Natürlich beteiligt sich hier auch keiner am teuren Rücknahmesystem. Wer allerdings erwischt wird, für den kann es richtig teuer werden. Bis zu 100.000 Euro Strafe sind bei Verstößen gegen das Verpackungsgesetz laut zuständiger Senatsverwaltung möglich. Wie viel Bußgeld in Berlin dafür tatsächlich fällig wird, ist auf Nachfrage bei den Behörden nicht bekannt.

Zentral gesteuerte Kontrollen statt Klein-Klein der Ordnungsämter

Von den 14 Bezirksämtern, die SUPER.MARKT angefragt hat, kamen nur aus Lichtenberg konkrete Angaben dazu: "Es werden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und Bußgelder verhängt. Dabei wird, soweit möglich, ein entsprechender Verkaufsgewinn ermittelt und ein deutlich darüber liegendes Bußgeld festgesetzt, mindestens 250,00 € bei Erstverstößen, damit auch eine Eintragung im Gewerbezentralregister nach Rechtskraft erfolgen kann." Die Anzahl der geahndeten Verstöße unterscheidet sich von Bezirk zu Bezirk. Die Spanne reicht für das Jahr 2021 von "in Spandau sind uns solche Fälle bisher nicht bekannt geworden" bis zu insgesamt 95 Verstößen in Lichtenberg. Dazwischen liegt Steglitz-Zehlendorf mit fünf Verfahren, Charlottenburg mit 14, in Reinickendorf waren es 15, in Tempelhof-Schöneberg gab es bei 335 Kontrollen insgesamt 25 Verstöße, das Bezirksamt Mitte hingegen hat 85 Verfahren auf den Weg gebracht. Andere Bezirke erheben diese Daten gar nicht oder haben momentan aufgrund der Pandemie andere Prioritäten und dadurch zu wenig Kapazitäten. Allerdings gibt es das Vorhaben, in Zukunft "eine berlinweite Zentralisierung der Marktüberwachungsaufgaben umzusetzen (…), die den komplexen Herausforderungen Rechnung trägt und diesen Schwerpunkt auch gezielter verfolgen kann, als in der Fülle unterschiedlicher Ordnungsamtsaufgaben möglich wäre", sagt der Leiter des Ordnungsamtes Spandau.

Problem in Brandenburg weniger verbreitet

In Brandenburg spielten importierte Einwegdosen "keine große Rolle", sagt Sebastian Arnold vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Allerdings gebe es in grenznahen Regionen immer wieder "entsprechende Getränkeverpackungen, da es sich um ein Pfandsystem handelt, welches nur in Deutschland existiert". An den Versuchen, dieses System zu umgehen, würden auch die neuen, strengeren Pfandregeln nichts ändern, zeigt sich Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe sicher. Die ungarischen Coladosen bleiben ein nettes Souvenir des gemütlichen Samstagabends auf der Couch. Bis sie in die gelbe Tonne wandern.

