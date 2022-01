Für öffentliche Aufträge - Wie Unterehmer den geplanten Berliner Mindestlohn von 13 Euro einschätzen

Wie in Brandenburg soll auch in Berlin der Mindestlohn für öffentliche Aufträge auf 13 Euro erhöht werden. Der Berliner Senat will Beschäftigte vor Altersarmut schützen - aber nicht alle Unternehmer finden die Extrawurst gut. Von Hannah Grünewald

Elke Schmidt spült Bleche, Töpfe und alles, was in der Großküche sauber werden muss. Acht Stunden am Tag. Seit zwölf Jahren arbeitet sie in der Schulcatering-Firma "3Köche". Ein paar Jahre gab sie Essen in Schulen und Geflüchtetenheimen aus. Die Arbeit hat ihr stets Spaß gemacht. "Man konnte mit den Kindern immer ein bisschen Blödsinn machen - aber das kann man hier in der Großküche auch - hier sind zwar keine Kinder, aber jetzt mache ich das mit meinen Kollegen". Schmidt verdient 12,50 Euro die Stunde. "Man kann keine großen Sprünge machen - aber ja, man kann davon leben", sagt sie. Bald werden Schmidt und ihre Kollegen 13 Euro pro Stunde verdienen. Dieser Landesmindestlohn wäre dann auch für sämtliche Aufträge bindend, die das Land Berlin vergibt. Das hat der rot-grün-rote Senat im Koalitionsvertrag festgelegt. Bis Ende März will die neue Arbeitssenatorin Katja Kipping (Die Linke) die Erhöhung im Senat beschließen lassen.

"Mindestlohn von 12 Euro nicht ausreichend"

Stefan Strauß, Sprecher der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, hält die Erhöhung für ein wichtiges Signal. Das Land Berlin hält die von der Bundesregierung beabsichtigte Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro nicht für ausreichend. "Nur mit deutlichen höheren Löhnen ließe sich Altersarmut verhindern", sagte Strauß dem rbb.

Preise für Schulessen könnten steigen

Klaus Kühn will, dass seine Mitarbeitenden von ihrem Lohn leben können. Er leitet seit 2004 die Cateringfirma "3Köche" und ist Elke Schmidts Chef. "Wenn kein Corona ist", sagt Kühn, "kochen wir 22.000 Schulessen pro Tag". Etwa 65 bis 70 Prozent seiner Aufträge kommen vom Land Berlin. Dennoch zahlt er allen 300 Mitarbeitenden auch bei nicht- öffentlichen Aufträgen 12,50 Euro die Stunde. Künftig werde er den Lohn für alle dann auf 13 Euro anheben. Das sei gut für den Unternehmensfrieden, schaffe Anreize für neue Beschäftigte und ermöglichte es allen Mitarbeitenden, von ihrem Lohn leben zu können. "Als Unternehmer schlagen zwei Herzen in meiner Brust: einmal das des Finanzverantwortlichen und einmal das des Mitmenschen, der sich freut, dass wir nur sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse haben", so Kühn. Die Erhöhung wird allerdings nicht folgenlos bleiben, meint Kühn. Wenn der Landesmindestlohn auf 13 Euro angehoben wird, dann müsse klar sein, dass die Preise etwa für die Schulessen steigen.

Drei verschiedene Löhne für die gleiche Tätigkeit

Auch Peter Hollmann ist, wie Klaus Kühn, Arbeitgeber. Auch seine Aufträge kommen zu 65 Prozent vom Land Berlin. Von seiner Firma wird allerdings kein Essen gekocht, dafür reinigen seine Fachkräfte Verwaltungs- und Schulgebäude. Die Niederberger Gruppe beschäftigt in Berlin 650 Menschen, darunter Gebäudereiniger:innen, Hausmeister:innen, Gärtner:innen. Hollmann sieht sich in einem Dilemma: Er zahle drei verschiedene Löhne für die gleiche Tätigkeit: "Der in der Branche verhandelte Tarifmindestlohn liegt bei 11,55 Euro, der Vergabemindestlohn des Landes Berlin für öffentliche Aufträge liegt bei aktuell 12,50 Euro. Und wenn sie die Stadtgrenze verlassen - nach Teltow, nach Falkensee, nach Hoppegarten - dann verdienen meine Beschäftigten im Land Brandenburg bei öffentlichen Aufgaben 13 Euro für die gleiche Tätigkeit". Mitarbeitenden sei schwer zu vermitteln, warum das so sei. Hollmann sagt, man hätte diesen Ungerechtigkeiten vorbeugen können. Gerade für alte öffentliche Aufträge sollte der Berliner Landesmindestlohn aus seiner Sicht immer auch rückwirkend für alte Aufträge angehoben werden. In Brandenburg hat die Landesregierung das genau so geregelt: Hier werden die Löhne alter öffentlicher Aufträge an die Löhne der neuen angepasst.

Kein Sonderweg für Berlin, findet die FDP

Auch in der Politik sind nicht alle mit der neu angestrebten Regelung zufrieden. "Nur weil man im Land Brandenburg der Fehler gemacht hat, den Mindestlohn auf 13 Euro zu erhöhen, heißt das ja nicht, dass wir das in Berlin genauso machen müssen", sagt Maren Jasper-Winter von der FDP- Fraktion Berlin. Sie kritisiert den Plan des Senats. Selbst die bisherigen 12,50 Euro seien inakzeptabel, findet Jasper-Winter. Die Ampelkoalition auf Bundesebene plant in ihrem Koalitionsvertrag bereits die schrittweise Erhöhung des bundesweiten Mindestlohns auf 12 Euro – aus Sicht der FDP- Politikerin ausreichend. Berlin solle da keinen Sonderweg gehen. "In der Corona-Pandemie haben die kleinen und mittleren Unternehmen schon genug zu kämpfen - und dass jetzt der Mindestlohn für die Vergabe erhöht werden soll, ist ein völlig falsches Signal an die Wirtschaft", so Jasper- Winter gegenüber dem rbb.

Verdi: Einhaltung des Mindestlohns muss kontrolliert werden

Die Gewerkschaft Verdi begrüßt hingegen die neue Einheitlichkeit in Berlin und Brandenburg, sobald beide Landesmindestlöhne bei 13 Euro liegen. Der Berliner Verdi-Sprecher Andreas Splanemann hält die Erhöhung für ein wichtiges Zeichen: "Wir gehen schon davon aus, dass dieser Schritt auch eine Wirkung auf die Tariflandschaft insgesamt entfaltet, denn sowas hat eine Signalwirkung - weit über den direkt betroffenen Bereich hinaus". Splanemann mahnt jedoch, dass es wichtig sei, die Einhaltung des Mindestlohns immer wieder zu kontrollieren.

Unternehmer uneins über Anhebung des Mindestlohns

Die Erhöhung des Landesmindestlohns könne sich als Milchmädchenrechnung herausstellen, fürchtet dagegen Peter Hollmann, Chef der Gebäudereinigungsfirma Niederberger. "Dann wird eben nicht mehr täglich sauber gemacht, sondern nur noch zwei Mal in der Woche. Und dann zahle ich zwar einen höheren Lohn - aber die Mitarbeiter bezahlen es dann unter Umständen dadurch, dass sie von der Vollbeschäftigung runter gehen in den Teilzeitbereich und dann auch nicht mehr Geld in der Tasche haben". Kühn von der Cateringfirma "3Köche" ist da anderer Meinung. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage während Corona sei es der richtige Weg, den Landesmindestlohn anzuheben. Die Menschen müssten für ihre Arbeit ein Einkommen erzielen, das zum normalen Leben reicht. "Es explodieren die Energiekosten, es explodieren die Mieten und die Lebensmittelpreise", meint Kühn. Die Erhöhung des Landesmindestlohns sei ein Mittel, um Armut vorzubeugen. "Es heißt immer Berlin sei arm, aber sexy. Das kann man leicht sagen, wenn man nicht arm ist".

