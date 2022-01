An Vorgaben für lange Tiertransporte mangelt es nicht – auch nicht in Brandenburg. Die Transportzeiten seien beispielsweise klar geregelt, sagt Stephanie Koßmann, Referatsleiterin Tierschutz im Brandenburger Verbrauchschutzministerium. "Nach 29 Stunden Fahrzeit insgesamt ist eine 24-stündige Pause einzulegen."

Gemeint mit Haltepunkten sind sogenannte "Versorgungsstationen", an denen sich Rinder und Schweine auf dem Weg Richtung Russland ausruhen können. Theoretisch. Denn all das von hier aus einschätzen zu können sei schwierig, bestätigt Verbraucherschutzstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer. "Die Landkreise haben nicht die Möglichkeit, durch Inaugenscheinnahme oder eine Zertifizierung feststellen zu können, ob die Versorgungsstationen in den Drittstaaten den Tierschutzstandards entsprechen. Sondern sie müssen sich auf die Angaben der Transporteure oder teilweise auch auf Bilder verlassen."

Heyer-Stuffer verweist darauf, dass das zuständige Landesamt im August extra zwei weitere Veterinäre eingestellt hat, um Langstreckentransporte auf Plausibilität zu prüfen. Außerdem sei die Zahl der Transporte in Drittstaaten außerhalb der EU seit dem jüngsten Erlass vor knapp einem Jahr deutlich gesunken. Wurden 2020 noch über 14.000 Rinder von Brandenburg aus in Drittstaaten transportiert, waren es bis September 2021 nur rund 7.600.



Doch dass tatsächlich weniger Tiere auf lange, oft qualvolle Reisen geschickt würden, sei wohl ein Trugschluss, meint der Linken-Landtagsabgeordnete Andreas Büttner. "Auf der einen Seite ist das sehr positiv, wenn wir sehen, dass die Transporte in Drittstaaten abgenommen haben. Dafür haben allerdings die Transporte innerhalb der EU deutlich zugenommen." Wenn man nun die Tiere erst von Deutschland in ein EU-Land verschiebe, in dem weniger streng kontrolliert wird, um sie dann von dort aus weiter in ein Drittland zu transportieren, dann sei das ein Problem, so Büttner.