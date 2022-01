Kfz-Neuzulassungen in Berlin und Brandenburg - Elektro- und Hybridautos holen Benziner und Diesel ein

Fr 14.01.22 | 08:40 Uhr

Bild: dpa/Karl-Heinz Spremberg

Während der Pandemiejahre werden seltener Autos gekauft, auch sind Lieferengpässe schlecht fürs Geschäft. Eine Entwicklung lässt sich davon nicht aufhalten: Auf Berliner und Brandenburger Straßen fahren mehr Elektro- und Hybridautos denn je. Von Götz Gringmuth-Dallmer und Anna Bordel

Fast die Hälfte der neu zugelassenen Autos in Berlin waren 2021 Elektro- und Hybridautos. Dort machten sie laut einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes 48 Prozent der Neuzulassungen aus, in Brandenburg immerhin 40 Prozent. Damit hat sich die Zahl neuer Elektro- und Hybridautos in Berlin im Vergleich zu 2019 verdreifacht, in Brandenburg sogar vervierfacht.

Weniger Neuanmeldungen von Autos mit Verbrennungsmotor

Insgesamt hat sich die Pandemie eher negativ auf den Autohandel ausgewirkt. Während 2019 noch rund 87.000 neue Autos in Berlin und rund 65.000 in Brandenburg angemeldet wurden, waren es 2021 in Berlin nur noch rund 60.000, in Brandenburg rund 51.000. Verlierer dieser Entwicklung sind eindeutig die konventionellen Autotypen. 2019 hatten in Berlin noch 88 Prozent der neu zugelassenen Autos Benzin oder Diesel im Tank, 91 Prozent waren es in Brandenburg. 2021 waren es hingegen nur noch 51 Prozent der neu zugelassenen Autos in Berlin und 58 Prozent in Brandenburg.

Zahl der E-Autos nimmt rasant zu

Die Anteile der Elektro- und Hybridautos sind in beiden Bundesländern - Pandemie hin oder her - in den letzten beiden Jahren stark angestiegen. Einen Großteil machten dabei die Hybridautos aus, also Autos, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor haben. Die Zahl der Neuzulassungen ist bei den E-Autos allerdings deutlich stärker angestiegen als bei den Hybridautos. In Berlin hat sich die Zahl der Anmeldungen für E-Autos in den letzten zwei Jahren verdreifacht, die der Hybride etwas mehr als verdoppelt. In Brandenburg gab es 2021 sogar mehr als siebenmal so viele neu zugelassene E-Autos wie noch 2019, die Zahl der Anmeldungen für Hybridautos hat sich etwas mehr als verdreifacht.

Lieferengpässe mitverantwortlich für Rückgang

Mitverantwortlich für den Rückgang an Neuzulassungen sind Lieferengpässe von Elektronikteilen, die während der Pandemie immer wieder zu stillstehenden Fließbändern in den Automobilbauhäusern führte. Im vergangenen November gaben vier von fünf regionalen Betrieben laut Verband der Metall- und Elektroindustrie (VME) bekannt, unter Versorgungs- und Lieferengpässen zu leiden und deswegen starke Umsatzeinbußen zu erwarten. In ganz Deutschland wurden 2021 laut Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt 2,6 Millionen Autos zugelassen, davon waren 42 Prozent Elektro- oder Hybridautos. Das am häufigsten zugelassene Auto war übrigens der Kleinwagen VW Up. Der wurde 6.742 Mal angemeldet, 5.343 Mal davon mit einem E-Motor.