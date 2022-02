Arbeitsmarkt Berlin und Brandenburg - Arbeitslosigkeit fällt zum Jahresbeginn geringer aus als üblich

Di 01.02.22 | 09:55 Uhr

Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist im Januar gestiegen. Das war zu erwarten. Der Anstieg fällt aber geringer aus als in den Vorjahren zum Jahresbeginn. Mehr Menschen sind auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt.



Die Arbeitslosigkeit in Berlin und in Brandenburg ist im vergangenen Januar erwartungsgemäß gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit. "Der Anstieg fällt aber geringer aus, als es zu dieser Jahreszeit zu erwarten gewesen wäre", fügte die Vorsitzende der Geschäftsführung, Ramona Schröder, hinzu. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage am Arbeitsmarkt demnach in der Tendenz weiter verbessert. "Die Arbeitslosenzahlen liegen in beiden Ländern im fünfstelligen Bereich unter denen vom Januar 2021", konkretisierte Schröder. In Berlin waren im Januar 184.978 Personen arbeitslos. Das waren 5.687 mehr als im Dezember und 27.520 weniger als ein Jahr zuvor.

In Brandenburg lag die Zahl der Arbeitslosen bei 76.392. Das waren 4.629 mehr als im Dezember und 11.411 weniger als im Januar 2021. Das ist die niedrigste Arbeitslosigkeit in Brandenburg zu einem Jahresbeginn seit 1991.

Die insgesamt positive Tendenz am Arbeitsmarkt spiegeln auch die Zahlen in der Beschäftigung wider. In Berlin waren 1,628 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, etwa 58.000 mehr als ein Jahr zuvor. In Brandenburg stieg die Zahl der beschäftigten Personen um mehr als 16.000 auf 883.000.

Die Zahl neuer Anzeigen zur Kurzarbeit ist zu Jahresbeginn aber gestiegen. Im Januar zeigten in Berlin 928 Betriebe für 11.437 Beschäftigte Kurzarbeit an, in Brandenburg 1.049 Unternehmen für 10.057 Beschäftigte. Die tatsächlich geleistete Kurzarbeit kann derzeit für den Monat Oktober 2021 ausgewiesen werden. Demnach waren in Berlin 25.510 Beschäftigte in Kurzarbeit. In Brandenburg waren es 13.294 Personen. Die Kurzarbeiterquote - der Anteil der Kurzarbeitenden an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - betrug in Berlin 1,6 Prozent, in Brandenburg 1,5 Prozent.

